El Zamora CF logró su primer punto de la temporada tras el empate a un gol en casa del DUX Internacional de Madrid. Los de David Movilla se adelantaron en el marcador gracias al gran zapatazo desde fuera del área del capitán Carlos Ramos que ajustó al palo superando al meta local. Los locales reaccionaron y el meta Magunagoitia impidió con sus intervenciones el empate hasta que Álvaro Martín, tras una falta que no pudo despejar, nadie logró el definitivo empate. Ahora toca pensar en el próximo partido en el Ruta de la Plata ante la UD Logroñés en donde se buscará conseguir la primera victoria del campeonato.

Tras la derrota por la mínima en la jornada inaugural en casa ante el Bilbao Athletic, el Zamora CF necesita conseguir la primera victoria de la temporada y lo buscaba en casa del DUX Internacional de Madrid, equipo llamativo por los famosos dueños de la entidad, entre ellas el meta del Real Madrid Courtois y que además cumplía su partido 400 en competición nacional. Para el encuentro, el técnico David Movilla no presentaba bajas por lo que se preveía un once titular similar al que cayese derrotado ante el filial bilbaíno con las novedades de Luque y Losada.

El encuentro comenzó con el conjunto rojiblanco mandando, por lo que no tardó en crear peligro. A los dos minutos, tras un excelente contragolpe, el balón llegaba para crear una ocasión clara para Astray que sólo ante el portero local enviaba por encima del larguero. El encuentro se tornaba rojiblanco con el paso de los minutos y sólo la atenta zaga local impedía que los zamoranos se adelantasen en el marcador.

El DUX generó su primera ocasión en el minuto 10 tras una internada por la izquierda de Seppe Brulmans y Barral lograba tocarla ante Magunagoitia que despejaba con reflejos el peligro.

La presión sobre el área local por parte de los rojiblancos se vería recompensada al cuarto de hora con un disparo desde fuera del área de Carlos Ramos que sorprendía por bajo pegado al palo a Yelco Ramos. El gol del capitán zamorano sirvió para que los madrileños intentasen buscar el empate pero la defensa rojiblanca se mostraba férrea y se anticipaba al conjunto madrileño. Mancebo era una pesadilla para los defensas visitantes, a los que lograba sobrepasar y generar algunos centros pero Barral no lograba conectar dentro del área. También Expósito se sumaba al ataque pero sus centros al área encontraban a un Magunagoitia muy atento para blocar por alto todos los balones que merodeaban su área.

Con el paso de los minutos, el DUX dio un paso adelante jugando más en campo visitante y casi logra el empate en el último instante de la primera parte pero la vaselina de Rubén Ramos se estrellaba en el larguero. Con un excelente 0-1 se marchaban a vestuarios los de Movilla.

El técnico local Alfredo Santa Elena optó por sentar tras el descanso a Moyano por Nandi, intentando encontrar algo nuevo ante un Zamora serio, bien plantado y dominador de la primera parte. Enfrente Movilla ponía a varios jugadores a calentar para mantener el ritmo alto de partido. Sin embargo, serían los locales los que controlasen los inicios de la segunda parte, con balones cruzados y cambios de bandas que inquietaban a los jugadores rojiblancos que se mostraban seguros en el corte del esférico.

Magunagoitia hizo su aparición a la hora de partido para realizar una doble intervención a disparo de Mancebo y posterior remate tras rechace de Expósito que salvó el empate local.

La acción salvadora del vasco hizo reaccionar a Movilla que rotó banquillo para mantener el resultado, cambiando a Coscia por Baselga. También entró en el terreno de juego el exrojiblanco Montero por parte local para reforzar una delantera que estaba perdonando en exceso ante la meta del vasco. Como era de esperar, el DUX intentaba el empate y lo conseguía mediada la segunda parte por mediación de Álvaro Martín que sacaba una falta magistral y tras pasearse por el área se introducía dentro de la portería de Magunagoitia. Jarro de agua fría para los zamoranos que sufrieron la igualada y vieron cómo los madrileños se hicieron dueños del partido.

El partido seguía disputándose bajo un sol de justicia y ambos equipos comenzaban a sufrir los estragos de la temperatura. Tras un eterno descuento de cinco minutos, que le costaría la roja por segunda amarilla a Íñigo, tanto el DUX como el Zamora se repartían los puntos y conseguían así sumar en sus casilleros de esta temporada.

El técnico del conjunto madrileño, Alfredo Santa Elena, valoró el punto diciendo que “al final viendo cómo se ha desarrollado el partido, estoy contento. Han sido dos tiempos muy diferentes, en el primero nos ha faltado contrarrestar el juego directo del rival, lo habíamos hablado, sabíamos que iba a jugar directos, nosotros hemos intentado seguir con nuestra idea, hemos hecho unos ajustes defensivos en el segundo tiempo, la entrada de gente del banquillo nos ha dado más aire y eso no ha dado ese punto merecido. Ellos nos presionaban muy alto pero el segundo tiempo hemos tenido más pausa en la salida de balón y lo hemos hecho mucho mejor. La categoría es así, muy exigente, todos los rivales saben a lo que juegan. No hay que cometer errores como el gol, es una jugada que si estábamos atentos no hubiese tirado a portería el jugador del Zamora. Se pueden cometer errores y tenemos que rectificarlos y mejorarlos”.