El defensa extremeño Carlos Cordero se mostró ayer muy satisfecho por la decisión tomada de recalar en el Zamora CF después de rescindir el contrato que le unía al Extremadura: “Al ver la situación del Extremadura, pude ejecutar una cláusula del contrato que tenía que me permitía ir si no me hacían ficha profesional. Veía que no se solucionaba la delicada situación económica, el Zamora me llamó y no dudé en venir”, explicó el jugador en la rueda de prensa de su presentación como nuevo miembro de la plantilla rojiblanca. El Zamora ya se había interesado por Cordero durante el verano pero el jugador no aceptó su oferta porque pretendía jugar en su tierra: “Luego volvieron a ponerse en contacto conmigo y tras consultarlo con la familia y con mi gente, no dudé en venir porque sé que éste es un proyecto ambicioso y un club muy profesional”, añadió el defensa que lleva ya mes y medio de entrenamientos tras superar la lesión de rodilla que sufrió hace casi un año.

Carlos Cordero puede jugar como central o lateral izquierdo, como lo hizo en el Marbella o en el Sporting, pero reconoció que en el Zamora también podría actuar como tercer central en el sistema que suele utilizar Movilla. “A nivel deportivo, el Zamora tiene una plantilla muy competitiva como quedó patente el domingo al reponerse del gol en contra que encajó. Yo puedo aportar competitividad y agresividad desde atrás”, añadió el nuevo jugador rojiblanco.