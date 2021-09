El centrocampista del Zamora CF Carlos Ramos reconoció que al equipo le queda todavía mucho por mejorar en su juego y puntualizó que “el pasado domingo dimos un paso importante después de la pretemporada que llevábamos, que fue muy mala y también nuestras propias sensaciones. Pero contra el Athletic dimos un paso importante para llegar a ser el equipo que queremos ser y para que nuestra afición se sienta orgullosa de nosotros”. Respecto al próximo rival, el Dux Internacional, Ramos señaló que “ya hemos hablado un poco de ellos y seguiremos esta semana. Sabemos que es un equipo que ha estado en construcción hasta hace poco, que tiene jugadores muy contrastados, de mucho nombre, aunque también ha hecho fichajes jóvenes que le dan ese hambre y esa ilusión que, no creo que les haga falta, pero les vendrá bien pese a que es un equipo muy equilibrado y seguro que hará las cosas muy bien en esta liga”.

Al Zamora le falta gol. Ramos apuntó en rueda de prensa que “también es importante llegar al área que durante la pretemporada no lo habíamos hecho, pero lo principal y lo más importante en estas fechas es lo que nos había costado tanto durante el verano, estar más seguros atrás, construir el equipo desde atrás como lo hemos hecho estos años. Esa es la base del equipo, los goles llegarán. Llevamos una jornada solo, el domingo dimos una buena imagen con muchas llegadas y los goles llegarán pronto”.

Por último, el centrocampista zamorano no tuvo inconveniente en tener que jugar en el puesto más defensivo del centro del campo el pasado domingo: “Aquí trabajamos todos para el bien del equipo. El otro día con la salida de Astray en la segunda parte me tocó hacer la función de medio centro defensivo donde me encuentro cómodo también pero espero que me toque jugar poco ahí porque significará que Juanan, Baqué o Astray están disponibles”.