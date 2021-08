El Gran Premio de Bélgica 2021 pasará a la historia como uno de los más vergonzosos. Tras un largo retraso de más de tres horas bajo una espesa cortina lluvia, la carrera arrancó finalmente tras el coche de seguridad para detenerse solo tres vueltas después. Suficiente para proclamar a Verstappen como vencedor, garantizar el reparto de la mitad de los puntos para el campeonato a los 10 primeros y celebrar incluso una insólita ceremonia de podio ante los abucheos y el disgusto de los aficionados, que habían esperado pacientemente bajo el paraguas.

Relacionadas Max Verstappen gana el Gran Premio de Bélgica

Suficiente también para que la F1 cumpliera su acuerdo comercial con los promotores del GP de Bélgica y pudiera cobrar el cánon correspondiente por la celebración de la carrera. Aunque fuera todo menos una carrera. El formalismo, además, impide que los espectadores puedan reclamar la devolución del importe de sus entradas. "Hoy ha hablado el dinero", lanzó el heptacampeón Lewis Hamilton ante los micrófonos de Sky nada más terminar.

Fue uno de los más críticos. Pero todos se marcharon enfadados. "Prefiero morderme la lengua... repartir puntos por esto...", dijo Fernando Alonso. Y la lectura de Carlos Sainz: "Sobre los que desde el sofá dicen que 20 años atrás se habría corrido, me parece una tontería. No se veía nada y vamos a 300 km/h. Está bien que no se haya asumido un riesgo innecesario, pero tampoco se pueden repartir puntos sin competir".

La F1 se defiende

"Cuando escucho que alguien sugiere que había alguna discusión comercial detrás de lo ocurrido, es totalmente falso, porque cuando hablamos de carreras, hay responsabilidad, es un proceso claro, y esas cosas no están conectadas en absoluto", defiende el CEO de la F1, Stefano Domenicali, que después de muchos años al frente de Ferrari, sabe perfectamente cómo se ven las cosas desde ambos lados de la barrera. "Por su puesto que es una pena para la gente, porque todo el mundo quiere ver una carrera normal. Pero creo que las decisiones tomadas por dirección de carrera fueron absolutamente correctas”.

“Había el deseo y la voluntad de hacer la carrera. Y en cuanto hubo información, porque se estaba siguiendo la situación, surgió una ventana de posible mejora meteorológica para intentar salir y tratar de hacer la carrera. Luego, en cuanto se reanudó, los comentarios fueron bastante claros, y por otro lado se recibió otra previsión meteorológica según la que no era posible continuar. A pesar de la decepción para todos, creo que en términos de gestión fue lo correcto", insiste el italiano.

Hamilton contradice esta versión: "Ellos sabían cuando nos enviaron al final que la pista no estaba mejor, y lo hicieron solo para que pudiéramos empezar dos vueltas detrás del coche de seguridad, que es el requisito mínimo para una carrera. Realmente espero que los aficionados recuperen su dinero". En Instagram fue aún más contundente: "Fue una farsa y la única gente que perdió fueron los fans que pagaron buen dinero por vernos correr. Claro que no puedes hacer nada con el clima, pero tenemos un equipo muy sofisticado para decirnos qué pasa y era claro que el clima no iba a mejorar", escribió. "Sólo deberíamos haber decretado la cancelación, no arriesgar a los pilotos, y lo más importante, reembolsar la entrada a nuestros fans que son el corazón de nuestro deporte", zanjó Lewis.

"El mensaje a los aficionados es que desgraciadamente nosotros no controlamos la meteorología. Con dos vueltas o sin ellas, el gasto estaba ahí”, señala Domencali que está en negociaciones para tratar de compensar al público asistente. Después del GP de Estados Unidos de 2005, cuando una protesta contra los neumáticos Michelin dejó sólo seis coches en carrera, los espectadores recibieron un reembolso. "Es algo que podemos discutir con el organizador. No somos nosotros los que ponemos las entradas. Se podría hacer algo, un buen gesto. Uno paga la entrada, y desgraciadamente la carrera fue así. Al final, seguro que el organizador, junto con nosotros, considerará la máxima atención a los aficionados", promete.

Domenicali también confirma que habría sido imposible trasladar la carrera al lunes: "No por logística, sino por muchas razones, no se puede programar la carrera el día después por muchos aspectos relacionados con la disponibilidad de los comisarios y la disponibilidad de otras cosas. Se estudió, por supuesto, pero no era posible".