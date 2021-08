Víctor de Aldama no oculta las ganas de que empiece la competición aunque sabe que este año, con tantas caras nuevas y la subida de nivel, tocará sufrir. Con un presupuesto de 2,3 millones, lo único que puede restar un ápice de satisfacción es no haber llegado (al menos por ahora) al objetivo de los 3.000 abonados.

–¿Qué le parece la renovación del equipo para esta nueva temporada?

–Yo creo que era necesario para estar donde estamos. Jugamos en una categoría muy superior y era una reestructuración necesaria.

–¿Qué mensaje ha podido transmitir a la plantilla de cara al inicio liguero?

–El mismo de todos los años, y sobre todo a los nuevos, que en este club tienen a su familia. No somos un club como cualquier otro, aquí los problemas se hablan y los problemas personales de cada uno afectan al resto del equipo.

–¿Qué le ha parecido la pretemporada por ese hándicap de que este año hay mucho que acoplar, mucho que conjugar?

–Las pretemporadas son las mismas. Si coges el histórico de otros años siempre hemos hecho pretemporadas con resultados negativos porque en los tres años creo hemos ganado un partido en verano.

–Me refería al hecho de necesitar una mayor conjunción, al haber muchos jugadores nuevos.

–Al final son 14 incorporaciones que no se conocen, y es normal que necesiten ese acople, ese tacto, esa unión con otros compañeros... Este año seguramente nos va a costar más el inicio de temporada.

–¿Qué objetivos se marca desde la presidencia?

–No me marco ninguno. Hay que tener en cuenta que es un grupo y una competición totalmente nueva, y tenemos que ver que el equipo carbure en todos los sentidos. Una vez que veamos pasar las cinco o seis primeras jornadas, ahí podremos definir más. Ahora está todo muy incipiente para decir un objetivo. Nunca nos hemos marcado un objetivo. Otras temporadas hemos hecho el equipo para competir, y este año igual. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, esforzándonos, compitiendo y haciéndolo lo mejor que sabemos.

–En los últimos años el equipo se ha paseado en Tercera, y el último hizo un temporadón, ¿se está preparado para sufrir, aunque sea un poco?

–Un poco no, vamos a sufrir mucho. Primero porque no vamos a iniciar la competición como deberíamos de iniciarla, y porque tenemos equipos muy fuertes. Va a venir un Racing de Santander, un Deportivo de la Coruña, un Celta de Vigo B, una Cultural Leonesa… equipos muy potentes, y vamos a sufrir mucho.

–¿Qué le parece la distribución de grupos?

–Bastante buena. Por kilómetros estamos a 400 kilómetros de media y creo que ha sido muy acertada.

–Además de Racing o Dépor, ¿dónde puede estar el meollo de favoritos?

–Todos son favoritos, no voy a despreciar a ninguno. Igual que ellos a nosotros nos van a coger con mucha cautela porque el año pasado ya demostramos mucho.

–El otro día se dieron a conocer los derechos televisivos, ¿qué le parecen las cantidades anunciadas?

–Nosotros somos uno de los pocos equipos que hemos hecho un presupuesto sin contar con los derechos de televisión, y por eso para nosotros es un regalo. Bienvenido sea todo lo que venga.

–¿Con qué presupuesto se va a contar este año?

–2,3 millones de euros para todo el club.

–El tema de la televisión trae otras consecuencias como los horarios, el no poder jugar siempre a la hora tradicional ¿qué opinión le merece el tener que jugar un viernes?

–A mí personalmente no me gusta, pero como ahí no mandamos… Ahí manda quien pone el dinero, que son las televisiones. No me gusta porque un viernes hay gente trabajando, la gente no está mentalizada en fin de semana… pero nos tenemos que adaptar.

–¿Cómo le parece el desarrollo que ha tenido la campaña de socios?

–A mí me parece mal, la palabra no es decepción, pero sí sorpresa. Creo, como has comentado, que llevamos tres años con un éxito deportivo inmejorable. Este año, con un play-off a Segunda División, y creo que la ciudad se debería de volcar. No solamente por los ingresos sino por pensar que Zamora es una ciudad que se está muriendo, que no tiene comercios, cada vez están cerrando más, y la gente no se da cuenta de que los equipos que van a venir vienen con un staff mínimo de cincuenta personas que se van a quedar en un hotel, van a ir a comer a un restaurante, van a desayunar… y pueden hasta traer afición. Entonces, cuanto más alto esté el Zamora CF, más ingresos tendrá esta ciudad. Lo vivo con sorpresa. Todo lo que te estoy diciendo es un impacto de 800.000 euros. No sé qué más podemos hacer porque se ha hecho de todo. Creo que tenemos los abonos más baratos de la categoría, y no sé qué más podemos hacer. Hemos demostrado, en gestión y deportivamente, dónde estamos llevando al club y parece que quiero más yo a Zamora que los propios zamoranos.

–Quizá si se protagoniza un gran inicio, la gente se va enganchando.

–Llevamos tres años excelentes, y es para que la gente se abone.

–Por último, el partido de las estrellas que estaba previsto por el premio que le dieron de la Paz, ¿se disputará finalmente?

–No ha sido posible. Es muy complicado juntar fechas con un equipo de Primera División y con una Selección. Nos pusimos a disposición de ellos en nuestras fechas y justo en esas no se pudo acordar.