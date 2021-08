César Villafañe asume por cuarto año el reto de configurar una plantilla competitiva para la nueva Primera RFEF. El director deportivo se mantiene firme a la hora de no hacer público un objetivo para el equipo, más allá de ganar cada domingo. Lo que sí tiene claro es que, con la vuelta del formato tradicional, la competición da lugar a pocas sorpresas y cada uno estará donde se ha merecido.

–¿Cómo describiría la plantilla de este año?

–Es una plantilla muy novedosa y numerosa. Nos vamos a encontrar con 25 jugadores en la primera plantilla con ficha para poder jugar, más gente que hay con lesiones de larga duración. Entonces, la plantilla va a ser muy amplia y creemos, o así lo hemos intentando, que estará muy compensada.

–¿Qué diferencias existen con la del año pasado?

–No quiero sacarle diferencias… Este año, por ejemplo, tenemos todos los puestos doblados en jugadores. Pero esa respuesta te la puedo dar en diez meses.

–¿Una de las peticiones o requisitos del entrenador es que hubiese dos futbolistas por puesto?

–No es eso, es idea conjunta. El año pasado, con todas las lesiones que tuvimos, nos dimos cuenta de que había puestos que no estaban cubiertos con doble jugador, y tuvimos que meter a futbolistas que no estaban tan acostumbrados a ciertas posiciones.

–Como director deportivo, ¿cuesta mucho decir a un jugador que no continúa?

–Sí. Aquí entra más el tema profesional que el personal porque esto no deja de ser una empresa. Cuando te dan este cargo, dar las bajas es lo peor que tiene, sobre todo en este equipo y también por mi manera de llevar el día a día con ellos. Al final creas lazos, vínculos… coges cariño a la gente y tienes que ir a una persona a la que tienes aprecio y decirle que no va a continuar. Es como decir a un amigo que vas a dejar de quedar con él. A lo mejor en otros clubes no es así porque no hay una relación tan estrecha entre director deportivo y jugador, pero a mí me gusta llevarlo así.

–El Zamora CF ha sido uno de los primeros equipos en confeccionar la plantilla, ¿estaba parte atada en mayo?

–Atado no, visto sí. Cerrado no había nada, pero nosotros tenemos que cerrarlo pronto porque en el mercado, si nos metemos con otros equipos tenemos las de perder. Por eso, hay que moverse rápido para intentar fichar a los jugadores que quieres o te van mejor.

–¿Qué ofrece el Zamora CF a los jugadores que pueda distinguirle de otros clubes?

–Nosotros ofrecemos una estructura profesional, unas instalaciones que para un jugador de estas categorías se valoran mucho como tener campo de entrenamiento, clínica como hemos hecho este año…, además del tema personal. El fútbol es un poco el boca a boca y ellos hablan y les llega que aquí las cosas se están haciendo muy bien, que hacemos cosas distintas a otros equipos y quieren probar y se deciden por nosotros.

–Juanan tendrá ficha federativa, ¿cuál es la situación de Coque, Vallejo y Asiel en este momento?

–Su recuperación va para largo. Pertenecen al club y se van a recuperar aquí, pero ninguno de ellos va a estar hasta la segunda vuelta, como mínimo. La primera vuelta, aunque hubiera fichas, no iban a estar por plazos.

–Entonces, desde el inicio de la temporada están abiertos al mercado de invierno.

–Eso, estuvieran ellos o no. Nunca se sabe el mercado cómo va a ir porque no sabemos cómo va a ir el equipo. Ellos van a ser jugadores del club, pero están centrados en su rehabilitación porque sus lesiones van para muy largo. Si sale bien podrían estar en la segunda vuelta, pero a lo mejor ni eso.

–Se vuelve al formato original de 38 jornadas, ¿lo prefiere al del año pasado que cada partido parecía una final?

–Es verdad que en el formato del año pasado los equipos estaban más igualados, no había mucho margen de error. Ahora, con este formato de larga duración, casi siempre, o por regla general, las mejores plantillas son las que van a acabar arriba y eso está comprobado. Son muchos meses y tienes que tener plantillas amplias porque en diez meses pueden pasar muchas cosas: lesiones, sanciones… y se necesitan plantillas muy completas.

–Por lo que se conoce, ¿cuáles son las mejores plantillas?

–Te puedo decir diez o doce.

–¿Y en esas doce está el Zamora CF?

–Yo no soy quién para valorar si las plantillas son buenas o malas. Este año todas las plantillas van a ser buenas, de muy alto nivel. El año pasado peleábamos jugadores entre más de cien equipos y este año somos 32 más los filiales. Hemos podido llegar a jugadores de un nivel que a lo mejor otro año era imposible.

–Lo que es una realidad es que en la distribución de grupos se tuvo suerte, en cuanto a distancia geográfica.

–En el tema de los viajes sí estamos contentos. Todos los partidos vamos a poder viajar el día antes, cuando ya habíamos pensado en la posibilidad de viajar incluso con dos días de antelación. Tenemos suerte de que geográficamente estamos bien y vamos a tener viajes parecidos a los del año pasado.

–¿Qué objetivo se marcan?

–Día a día. En el fútbol no puedes decir nada. Lo que hay que hacer es ganar todos los domingos en el verde y vas a estar donde te mereces. Después de 38 jornadas donde quedes en la clasificación, vas a estar por méritos propios.

–¿Cuál es el papel que debe jugar la afición?

–Súper importante. No son conscientes de lo importantes que son. Para los futbolistas jugar en casa ante el máximo de público posible y que ese público venga con la intención de animar desde el minuto uno, es muy positivo. Te sacan lo mejor cuando no puedes, te dan confianza. También puede hacer que el rival, si no está acostumbrado, no saque la mejor versión. Para nosotros jugar con afición y que venga a tope, es clave para conseguir los objetivos que nos gustarían.