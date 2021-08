El Atlético Benavente no ha podido levantar el Trofeo de Ferias de Benavente y perdió ante un Ribera Navarra mucho más efectivo de cara a portería (1-5).

El amistoso no tuvo un buen inicio. Los visitantes salieron con mucho ímpetu y prácticamente al minuto se pusieron por delante. El Caja Rural trataba de recuperarse y, con empuje, los locales, por mediación de Jesús, pusieron el empate en La Rosaleda. La presión visitante continuaba y tuvo su recompensa con dos goles que ponían el 1-3 en el ecuador del primer tiempo. Los de Chema Sánchez, lejos de amilanarse, de lanzaron y tuvieron varias ocasiones, pero la efectividad no estuvo de su lado, aunque sí se vio un buen espectáculo e igualado.

Tras el descanso, de nuevo Navarra se encontró con la suerte de frente y amplió distancias al poner el 1-4 en el marcador. Los locales, jadeados por su público, trataban de imponer ritmo y un juego más vertical. El equipo se acercaba y experimentaba ocasiones muy claras de gol, pero la puntería no les acompañó y no conseguían entrar en el partido. La tónica continuó durante toda la segunda mitad y es que, aunque los del Caja Rural tuvieron opciones, no conseguían materializar sus ocasiones. Más efectivos fuero los rivales que, a falta de cinco minutos, y tras un robo de balón pusieron el definitivo 1-5.