Iván López no tuvo el estreno soñado en el banquillo del Balonmano Zamora pero, pese a la derrota ante BM Soria, el técnico valoró de forma muy positiva el rendimiento de su equipo en el primero de los partidos de pretemporada. Eso sí, el andaluz no duda en afirmar que, en las próximas semanas, trabajará con el grupo el aspecto competitivo pues su intención es que “nadie pueda venir a ganar” al Ángel Nieto esta temporada.

“Creo que, para la altura de temporada en la que estamos, se han visto cosas positivas. El punto de mejora claro que nos deja el encuentro es la necesidad de ser más estables a lo largo del partido, no podemos tener tantos altibajos, pero creo que es algo que podemos ir ganando con el tiempo”, analizaba López ayer tras el 25-26 frente a BM Soria, asegurando: “si ganamos esa estabilidad en el juego y aprendemos a manejar mejor los momentos clave de partido, seguro que seremos un rival difícil de batir”.

En esa línea, el técnico también fue claro a la hora de exponer su mayor inquietud de cara al futuro inmediato, destacando que su intención es la de “poner el acento al espíritu competitivo”. “Ahora mismo estamos dando forma a todo, a nivel de sistemas y dinámicas de grupo, pero algo a lo que querría poner el acento, aunque no me preocupe, es el espíritu competitivo”, comentó López, apostillando: “Tenemos que ser capaces de ir todos a una y ser competitivos los sesenta minutos. No podemos regalar nada a nadie. Aquí (por el Ángel Nieto), no puede venir nadie a ganarnos. Para ganar tienen que sudar sangre o algo más”.

Teniendo la intención de dar forma a un equipo lo más sólido posible, el entrenador del Balonmano Zamora consideró que el partido de ayer como un buen punto de partida para los pistacho. “A nivel táctico, en ataque, hemos tenido momentos muy buenos; con orden y las ideas claras de lo que tenemos que hacer. Además, en lugar de tirar el partido y dejarse ir, el equipo ha remontado un partido que no era fácil, aunque faltara rematarlo”, razonó, subrayando: “Hubo momentos muy buenos en ataque y en defensa se ha visto cierta solidez con el 6-0 y menos con avanzado, ya que apenas le hemos dedicado tiempo y los jugadores se sienten menos cómodos con él. Hace falta más carga táctica pero estoy satisfecho. Simplemente, tenemos que encontrar el equilibrio”.

Por otra parte, Iván López también se mostró contento con el rendimiento de Nico Bono y Benjamín Illesca, asegurando que “ambos están llamados a ser importantes” y pese a que “tienen que adaptarse al juego y a los compañeros” tuvieron un buen debut y por eso “hay muchas esperanzas acumuladas en ellos”. Como también en los canteranos, cuyo objetivo “es ganar minutos” y de entre los que realzó la labor de Raúl, “que con más tiempo en el primer equipo estuvo a un nivel alto”. Hombres a los que espera se sumen pronto Andrés Pérez y Nacho López, si bien fue rotundo al afirmar que “estando mejor de lo esperado, solo jugarán cuando estén recuperados totalmente”.

Balonmano Burgos, próximo adversario

Una vez apeado de la Copa de Castilla y León, el Balonmano Zamora continuará con su pretemporada el próximo día 25 de agosto con la disputa de un nuevo amistoso en el Ángel Nieto. Un encuentro en el que medirá fuerzas con el otro perdedor de la primera ronda del trofeo regional, el Balonmano Burgos, que en el día de ayer cayó derrotado a manos de su vecino el Villa de Aranda en un encuentro cuyo marcador final fue de 31-34. Un tanteo que llevará a los de Nacho González, con los expistacho Dalmau Huix, Andrés Alonso y Sebastián Ceballos, a visitar por dos veces Zamora en esta pretemporada.