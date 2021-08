Álvaro Lobato sigue firmando un año espectacular en este 2021. Diez podios y seis victorias, la última ayer en el Campeonato de Castilla y León. El benaventano volvió a demostrar sus enormes y prometedoras capacidades a lo largo de los 75 kilómetros de la carrera celebrada en La Robla, León, de modalidad XCM (cross country marathon) y con 1600 de desnivel positivo.

“Ha sido un campeonato ajetreado, pero con premio. No tuve las mejores sensaciones al inicio de la carrera, sufrí para meterme en el primer grupo de ciclistas. Encima, alrededor del kilómetro treinta se me rompió la cadena”, cuenta el joven benaventano. El contratiempo no fue suficiente para frenar a un heroico Álvaro Lobato: “Reparé la bici lo más rápido que pude, volví a la carrera y pude alcanzar de nuevo las primeras posiciones; estaría cerca del décimo puesto”.

A partir de ese momento, Lobato fue alcanzando rivales, uno a uno, como un depredador: “Impuse mi ritmo, un ritmo alto pero continuo, y fui superando corredores hasta el final”, asegura.

El de Benavente llegó el primero a la meta, pero no celebró; su concentración fue tal que “pensaba que todavía tendría a otros competidores por delante, no sabía que había ganado”.

Así, Lobato suma otra victoria más a su palmarés, uno que no para de engordar este año. “Tengo muy buenas sensaciones, no esperaba lograr este rendimiento después de la lesión, me estoy sorprendiendo y me encuentro muy bien”, añade en este sentido.

Y es que, sus marcas son tan buenas que deberían de abrirle las puertas, de una vez, al ciclismo profesional. En este sentido, la semana que viene competirá en el Campeonato de España de BTT: “Es el más importante del año, espero hacer un buen puesto y que los clubes se fijen en mí”.