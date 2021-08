Al término del encuentro de este jueves (3-1 en casa del Cristo Atlético), Movilla dejó claro que “el resultado refleja la superioridad del rival”. “Es un partido en el que hemos estado con gran fragilidad defensiva, imprecisos y erráticos con el balón en los pies, y ni hemos atacado bien, ni hemos defendido como el partido requería. A diez días de inicio de Liga, estamos muy lejos del nivel que la categoría y el rival que vamos a tener enfrente nos exige”.

En cuanto a la conjunción del equipo a estas alturas, el míster indicó que, como es habitual, no está siendo lineal. “En algunas cosas vamos progresando y en otras nos está costando más, y estamos lejos del equipo que podemos llegar a ser, pero bueno…, no podemos perder el horizonte ni la perspectiva de las pautas o recorrido que tenemos que hacer para llegar a ello”.

No obstante, sí insistió en que están “lejos” de lo que la categoría exige.

“El día del Salamanca pudimos ver algunas cosas mejor y hoy (por ayer) parece que damos un paso atrás, pero esto no es lineal”. Asimismo, comentó que hay que ser conscientes de la categoría en la que van a estar y de que “un equipo no se hace en dos días”. “El rendimiento que tuvo el Zamora CF la temporada pasada fue fruto del trabajo de años y ahora tenemos diez días para empezar a competir. Pero estoy convencido de lo que este equipo puede llegar a ser y consciente de lo que somos”. En esta misma dirección dejó claro que “un equipo de alto rendimiento tarda en crearse, pero sé que la competición no nos va a esperar. Aunque sé que vamos a tardar meses en llegar a nuestro mejor nivel, también sé que vamos a estar mucho más preparados de lo que estamos hoy”.