Hace unos días se anunció la creación del Internacional de Zamora, club de fútbol que competirá la próxima temporada en Primera División Provincial, formado completamente por extranjeros. Los jugadores llegarán a la capital de la mano de “LH Tecnificacion”, rama de la agencia española de representación “TH Management”, cuyo CEO es Iván López Hierro.

El zamorano ha escogido su ciudad natal por encima cualquier otra que estuviera mejor ubicada o que poseyera más y mejores recursos logísticos. Su objetivo es establecer una academia que ofrezca a futbolistas a foráneos la posibilidad de venir a España a disfrutar de programas de formación y conocer el fútbol nacional. Es decir, formar a los jugadores mediante programas de alto rendimiento que faciliten su adaptación al fútbol español y a su ritmo de juego, así como el conocimiento de sus tácticas.

Iván López es abogado, agente FIFA, posee un título de Director Deportivo por la RFEF y carga con nueve años de experiencia en el mundo del fútbol. Coordinará el ambicioso proyecto del Internacional Zamora, invirtiendo con su propio patrimonio, aunque la mayoría de la financiación provenga de las propias inscripciones de los jugadores. “Me dedico a la representación de futbolistas desde hace 10 años y siempre me ha llegado mucha demanda de jugadores extranjeros que querían venir a España. Los clubes siempre han sufrido dificultades al traerlos, por tener que aprobar visados y demás. Traía jugadores sueltos y los reubicaba en clubes, pero desde hace un par de años tuve la idea de juntarlos en un mismo sitio, hacer una academia”, cuenta el emprendedor zamorano.

Su empeño le condujo a iniciar el proyecto del Internacional de Zamora, un club deportivo con sede en Zamora orientado íntegramente a la formación de futbolistas extranjeros de entre 18 y 23 años. “En el fondo es una academia internacional de jugadores extranjeros que quieren venir a España para mejorar y progresar en el mundo del fútbol dentro del país. Tendrán que compatibilizarlo con estudios y aprender el idioma. Algunos se podrán quedar en España y otros volverán a su hogar. Pero incluso los que no lo consigan, cuando vuelvan a su país después de estar un año jugando aquí, notarán su paso por nuestro proyecto y observarán que su nivel ha subido”, explica Iván López. Su idea sigue la estela de otros clubes profesionales que “que están montando academias internacionales como esta”.

VIDA EN ZAMORA

La inscripción cubre la estancia y el mantenimiento de los deportistas durante todo el año en la Residencia Juvenil Doña Urraca. También incluye el pago de entrenadores titulados por FIFA, clases semanales de táctica y cursos de español, gimnasio, piscina, formación psicológica, fisioterapeutas, seguro médico, dietistas, servicio de atención 24 horas, un tutor bilingüe, excursiones... “Es como un máster”, dice el joven. “El nivel de entrenamientos va a diferir del resto de clubes de la categoría, nuestra intención es entrenar por las mañanas, cuatro días a la semana, con sesiones individuales y colectivas, trabajo en gimnasio, trabajo específico, clases teóricas en el Doña Urraca... Se va aparecer a un club profesional, como el Zamora”, asegura Iván López. Por lo tanto, el Internacional de Zamora será muy distinto a los equipos contra los que competirá en la Primera Provincial, más humildes, y cuyos objetivos y medios son otros. Sin embargo, también diferirá de los clubes potentes de la región, ya que “sigue sin ser un club de fútbol al uso, no hay scouting, es una academia que se nutre de los chicos extranjeros que se apuntan y que la pueden pagar”. “La meta principal es formar, no subir de categoría, algo que por supuesto ayudaría al proyecto; con competir nos basta”.

La plantilla cuenta actualmente con veinte jugadores procedentes de diversos países: Jamaica, Panamá, India…, pero alrededor de un 70% vienen de África: Costa de Marfil, Zambia, Nigeria, Sudáfrica, Camerún, Kenia. “El grupo estará siempre abierto. Pueden darse entradas y salidas hasta las últimas ocho jornadas de liga. A mediados de septiembre tendremos el equipo completo al 85%”, confirma Iván López. “Nuestra intención es que, tras el año de formación, los jugadores encuentren un equipo en el que puedan seguir jugando en España. Cuantos más coloquemos en buenos equipos, más se querrán apuntar, y crecerá el negocio”.

UNA DECISIÓN MÁS SENTIMENTAL

La decisión de Iván López de tomar Zamora como centro del proyecto no responde a razones prácticas. En sus propias palabras: “Claramente me pesa más el tema sentimental que el tema logístico. A través de mi empresa, tenía ganas de hacer algo en y por Zamora. Yo vivo en Madrid, pero yo me siento zamorano y me gustaría contribuir a que este negocio deje algo de retorno económico sobre la ciudad. Soy nacido en Zamora, mis padres y mis hermanas viven allí y estoy casado con una zamorana, mis amigos también son zamoranos. Yo me fui a los dieciocho años para estudiar una carrera y no he vuelto. Estoy muy vinculado a la ciudad y a la provincia. Desearía ayudar a mejorar a la ciudad. Por este motivo, he tomado la decisión de contratar mano de obra de la ciudad; por ejemplo, el cuerpo técnico estará formado por Manu Álvarez, Sergio Castro, Javi Calvo; profesionales zamoranos que creo que lo pueden hacer bien. Creo que con mi proyecto Zamora puede ganar cierta visibilidad a nivel internacional, sobre todo si crecemos. Si sale bien, otros años pueden existir dos o tres equipos (menores, femeninos). El proyecto está para beneficiar a todos, dar jugadores a los clubes, formar a los jugadores y ayudar a la ciudad”.

CON EL PATRIMONIO EN JUEGO

En términos de finanzas, el propio Iván López corre el riesgo con su propio patrimonio: “Es un proyecto personal”. Sin embargo, los ingresos obtenidos de las propias inscripciones de los jugadores suponen el principal fondo económico del Internacional de Zamora: “El club es sostenible gracias a las inscripciones que haya. Estamos tirando con mi patrimonio y, sobre todo, con las inscripciones. Es el precio más bajo en este tipo de academias en España”, asegura.

“El club y la academia los monto yo, que he contratado coordinadores y trabajadores para los entrenamientos y el control de las redes sociales, y alquilado instalaciones (jugarán en los campos de fútbol de Valorio). También Caja Rural aporta una pequeña cantidad, por lo que su marca aparecerá serigrafiada en las camisetas azules del equipo. Además, las instituciones públicas nos han ayudado bastante y se han mostrado muy receptivas con la idea. La Diputación y la Junta nos han dado cierta flexibilidad en las reservas y el Ayuntamiento ha sido dialogante a la hora de arreglar sitios para entrenar, alojamientos… Más tarde, una vez el proyecto esté en marcha, hablaremos con empresas locales, por si les interesa el patrocinio. Nos gustaría que este club sirviera como plataforma para determinadas empresas zamoranas que busquen expansión internacional, pueden tener visibilidad a través de estos chicos, sobre todo en redes sociales; debido a que nuestro público objetivo es el extranjero”, explicó el “alma mater” de este nuevo club.