El tenista serbio Novak Djokovic, actual número uno del ranking mundial, confirmó este lunes su baja también para el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), sexto Masters 1.000 de la temporada, por lo que volverá a la acción ya en el US Open.

"Queridos aficionados, quería compartir con vosotros que me va a llevar un poco más de tiempo recuperarme ya que me estoy recuperando de un viaje bastante agotador desde Australia a Tokio. Lamentablemente, eso significa que no estaré listo para competir en Cincinnati este año, así que centraré mi atención en el US Open y pasaré más tiempo con la familia. ¡Nos vemos pronto en Nueva York!", escribió Nole en sus redes sociales.

Djokovic disputó los pasados Juegos Olímpicos de Tokio donde no pudo conseguir una medalla, que en el caso de haber sido de oro le habría servido para completar el Grand Slam Dorado, pero perdió en semifinales con el alemán Alexander Zverev y en la lucha por el bronce con el español Pablo Carreño.

Djokovic ya se dio de baja en el Masters 1000 de Canadá de esta semana y ahora tampoco estará en Cincinnati, donde ha ganado en 2018 y 2020. El serbio centrará sus energías en intentar ganar el US Open y convertirse en el primero en ganar los cuatro grandes en una misma temporada desde que lo lograse el australiano Rod Laver en 1969.