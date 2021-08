El marchador con raíces toresanas Jesús Ángel García Bragado es uno de los grandes nombres de la historia del atletismo español y, a sus 51 años, disputará sus octavos Juegos Olímpicos, en los que pondrá punto y final a una larga trayectoria deportiva participando en los 50 kilómetros marcha.

García Bragado (Madrid, 1969) es el primer atleta en competir en ocho Juegos. 29 años de carrera olímpica entre Barcelona y Japón. Por esa trayectoria no para de recibir homenajes del mundo del deporte, algo que le está costando “asimilar” sin distraerse de su última ilusión, la de quedar entre los diez primeros en Sapporo.

—¿Cómo llega a estos Juegos Olímpicos?

—He conseguido una forma que puedo considerar óptima. Habrá que ver también el clima que nos encontramos definitivamente en Sapporo y, a partir de ahí, ver si la prueba será rápida o habrá que tener una estrategia concreta en función de eso. Me he quitado muchos kilos, llego fino y con muchos kilómetros en las piernas.

—Muchos deportistas se están quejando del calor. ¿Cómo podría afectarle?

—Ya sabríamos que haría calor así que quejarse de eso no tiene mucho sentido. El calor es muy húmedo, es como de bochorno, y la diferencia que tenemos respecto al Mundial de Doha de hace dos años es que no competiremos de noche, sino que lo haremos al amanecer.

—¿La veteranía es un punto a favor para estas circunstancias?

—Puede venir bien porque con la veteranía igual uno es más prudente que una persona que no ha estado en esta situación nunca.

—De Barcelona'92 a Tokio 2021 hay 29 años. Ha pasado mucho tiempo

—Ahora que estoy haciendo mis últimos entrenamientos me vienen muchos recuerdos a la cabeza de sitios dónde he entrenado y competido, no desde que soy marchador sino desde que empecé a hacer atletismo por las calles de Madrid y el Retiro. Esos recuerdos vuelven a cobrar un sitio que estaba en el olvido.

—¿Ha visualizado cómo será el día después de la retirada?

—El inmediato lo tengo claro pero a largo plazo tengo muchos planes. Es cierto que sentiré el vacío de preparar campeonatos y pensar en Juegos o Mundiales pero espero que los proyectos que tengo se hagan realidad.

—¿Cuál es esa nueva ilusión?

R: Volver a integrarme en la profesión de podólogo, que la tenía aparcada, y luego a nivel atlético seguiré entrenando chavales para que en unos años alguno quiera llegar lo más lejos posible. Espero que alguno tenga esas ganas y deseos que yo tuve cuando era adolescente.

—¿Cuánto ha cambiado la marcha en estos treinta años?

-Ha cambiado mucho porque países que antes dominaban como México o Alemania Democrática, cuando yo me aficioné, ya no lo son tanto. También hace años que los rusos están sancionados y eso cambia mucho. Además, hay países como Japón y China que antes pintaban poco y ahora empiezan a despuntar. Técnicamente ha cambiado un poco el reglamento, cambiando la forma en que se entrena, y el siguiente cambio será cuando llegue la tecnología. Vengo de la época antigua. Antes disfrutaba de la zancada larga y ahora se intenta dar zancadas pequeñas y mucho más rápidas.

—¿Qué se siente al recibir todo tipo de reconocimientos por su trayectoria?

—He estado haciendo lo que me ha gustado y soy afortunado por poder hacerlo aunque detrás hay mucho trabajo. A veces me abruma porque creo que solo he hecho lo que me gusta y he entendido que era mi deber. Me cuesta asimilarlo. No sé si dentro de los años lo sabré valorar.

—¿Ha temido una nueva cancelación de estos Juegos y no poderse despedir compitiendo?

—Ha habido una época de muchas dudas. He llamado a muchas personas que creía que me podían dar información para saber si esto tiraba o no. En cierta manera tenía la certeza de que había cierto compromiso para que se celebrasen pero a principio de año pasé semanas de inquietud, sobre todo cuando leía opiniones que se convertían en información.

—¿Con qué resultado estaría satisfecho en su última carrera?

—Estar entre los diez primeros pero tengo que tener en cuenta la edad, que hemos pasado un año de pandemia y una vez se desarrolle la carrera debo valorar si estoy satisfecho o no con el resultado. Ahora salgo con la mente de poder estar peleando en la parte final para estar entre los diez primeros. Es el objetivo que me he planteado y espero se cumpla.