Zamora tampoco tendrá en Tokio deportistas que puedan optar a las medallas olímpicas. Desde que Jon García e Isidro Lorenzo compitieron en los juegos de Pekín, no ha habido un deportista zamorano “con todas las de la ley” en una cita olímpica. De cara a Tokio, todas las esperanzas del deporte provincial estaban puestas de nuevo en el piragüismo con la ilusión de que Carlos Garrote pudiera competir en el K1 o en el K4 200 pero finalmente no ha sido posible, ni siquiera por lesión de otro palista. Nadie ha podido demostrar que Garrote no es uno de los cuatro mejores piragüistas de velocidad en España y pese al “paripé” de unos supuestos controles selectivos, el seleccionador nacional ha sido el que ha elegido a su antojo a los cuatro mejores para formar ese K4 que parte con todas las papeletas para desbancar a Alemania de lo más alto del podio.

Se esfumó pues la gran posibilidad de que Zamora pudiera conseguir por fin una medalla olímpica que se le escapa de forma tradicional pese a que deportistas como Juanjo Román, Belén Sánchez o Jon García estuvieron muy cerca de lograrla.

Había otra opción con la jugadora de balonmano María Prieto O´Mullony que no ha podido estar en la selección española debido a las lesiones que, de forma recurrente, le han perseguido en los últimos años y le han apartado de un equipo en el que nadie duda de que merecería estar en los Juegos de Tokio.

Habrá que conformarse con otros zamoranos que defenderán a la provincia como es el caso del portero de la selección de fútbol Unai Simón que pese a haberse criado en el País Vasco, a ninguno de los vecinos de San Marcial se le puede privar de considerarlo como uno más de los suyos. Y también tendremos que conformarnos los zamoranos con el atleta Jesús Angel García Bragado que se convertirá en el que más citas olímpicas ha cumplido y siempre haciendo valer su vinculación con Toro de donde procede su padre. García Bragado competirá en 6 de agosto en la última edición olímpica de los 50 kilómetros marcha y alcanzará sus octavos juegos a sus 51 años, algo que no ha logrado ningún otro deportista y que supone todo un orgullo para el deporte zamorano.

De esta forma, la opción más consistente de “medalla zamorana” vuelve a ser la de Susana Ferreras que sigue como delegada de equipo de la selección española de baloncesto femenino con la que ya consiguió el segundo puesto del podio en Río 2016. Ferreras, que se inició en el CD Zamarat, se ha consolidado en este importante puesto técnico que le ha confiado el seleccionador Lucas Mondelo y aportará todo su buen hacer para intentar repetir al menos ese segundo puesto ya que superar a Estados Unidos sigue siendo una meta más que difícil de conseguir.

Hay otros deportistas en Tokio muy vinculados a Zamora como pueden ser las jugadoras de baloncesto nigerianas Amy Okonkwo y Aisha Mohammed, la belga Kim Mestdagh, o la australiana Tess Magdem que han militado en el CD Zamarat. En la selección española no han entrado finalmente Nogaye Lo o Laura Quevedo que también jugaron en el equipo zamorano.

No queda otra opción pues que pensar en el futuro, en las próximas citas olímpicas en las que habrá que seguir contando con Carlos Garrote o pensar en que María O´Mullony entre finalmente en el equipo de las “guerreras”, dos opciones ya bastante consolidadas, pero también hay que poner la esperanza en que Elba Alvarez logre entrar también en la selección española de balonmano o que nuestras piragüistas (Eva Barrios, Laura Pedruelo o Mirella Vázquez) consigan en el futuro la plaza que se les ha escapado esta vez. Habrá que confiar asimismo en la evolución de otros deportistas como es el caso de la amazona Alba Abollo, cuya progresión también debe de ser importante, y esperar que los clubes de piragüismo o taekwondo sigan produciendo buenos deportistas capaces de alcanzar su plaza olímpica.

En el resto de las especialidades deportivas, las expectativas son mínimas porque las características de la provincia de Zamora tampoco dan para mucho más.

En todo caso son los clubes y las instituciones las que deben de trabajar para intentar conseguir ese objetivo tan ansiado de la primera medalla zamorana que se resiste cada vez más.