Eva Barrios, ganadora tanto a nivel individual como colectivo ayer en la Regata Internacional de Sanabria, señaló tras la prueba que “gusta mucho volver a competir en casa” y más con el buen ambiente que reina en el lago, si bien “la carrera fue más bien fácil porque no hubo tanta participación debido al COVID-19 y eso hace que no se genere tanto oleaje, porque otros años se generan muchas olas y es muy incómodo”. Precisamente, respecto a la incidencia de la pandemia y sus planes de futuro, la zamorana declaró: “Hace dos semanas no pudimos viajar al Campeonato de Europa de Maratón por el COVID-19, lo decidió la Federación pero estamos pendientes de que va a pasar con las plazas. El objetivo es el Campeonato de Pista de dentro de dos semanas y luego ver que va a pasar con el de maratón”.