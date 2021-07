Eugenio Sánchez, del equipo Lizarte, se adjudicó ayer la victoria final en la Vuelta a Zamora al ser segundo en la cuarta etapa tras protagonizar una llegada en solitario junto a Edu Pérez-Landaluce (Contador) que fue el vencedor de la etapa. Sánchez, que ya terminó sexto en esta misma etapa en la pasada edición de la Vuelta, hizo valer los 13 segundos de ventaja de que disponía en la clasificación general para llevarse la victoria final de la ronda zamorana. Ambos fueron dos de los grandes protagonistas en el momento decisivo de la prueba, la ascensión del doble puerto de Ladiario y Mirabón, en el que alcanzaron y superaron a Víctor Etxeberría (Froiz) y en los últimos diez kilómetros de bajada hacia la meta, cobraron una ligera ventaja que fue suficiente para que alcanzasen la meta de Lubián en solitario repartiéndose los triunfos de etapa y de la general. Por detrás de Etxeberría, que fue tercero, se clasificaron Ferran Torrents (VTF) y el francés Thibaud Saint Guilhem (Aix en Provence) que también pasaron a ocupar los puestos destacados de la general.

La etapa sanabresa volvió a ser la jueza de la Vuelta a Zamora que se desarrolló durante cuatro días, con escasas diferencias entre los favoritos hasta esta jornada en Sanabria que estuvo protagonizada en su primera parte por varias escapadas a las que tan sólo sobrevieron al comienzo del puerto de Ladiario Eugenio Sánchez y Víctor Etxeberría.

Por detrás les alcanzaron otros hombres importantes como Pérez Landaluce o Eric Fagúndez. Fue el primero el que lanzó un ataque muy serio tras el paso por Ladiario, pero le alcanzaron tanto Eugenio Sánchez como Víctor Etxeberría aunque pudo coronar en primer lugar la última ascensión. En el vertiginoso descenso, Sánchez y Landaluce cobraron unos 20 segundos de ventaja sobre Etxeberría, y fueron ellos los que se disputaron la etapa y la clasificación general final.

El alicantino Eugenio Sánchez forma parte del equipo Lizarte desde 2019 tras completar una victoriosa andadura en la categoría junior. En 2019 ya ganó la Vuelta a Castellón y este año terminó quinto en el Memorial Lazcano. En 2020 comenzó a darse a ver en la Vuelta a Zamora pese a tener por delante en el escalafón a varios corredores que dieron el salto a profesionales y terminó en el puesto 21º de la clasificación final. Por su parte, Landaluce reconoció al finalizar la etapa que “durante toda la Vuelta me he encontrado muy bien, entré en la escapada con el viento a favor, se iba muy rápido y la subida final me la conocía muy bien. Subí a mi ritmo porque sabía que había rampas muy duras. Al final conseguí irme solo aunque me alcanzó Eugenio pero nos entendimos muy bien y en la meta pude entrar primero. El año pasado fue muy duro porque era el último año sub 23, se anularon muchas carreras y perdí muchas oportunidades. Este año he tenido problemas físicos, decidimos hacer un parón y creo que hemos acertado”, explicó el vencedor de la etapa reina de la Vuelta en la que se han impuesto en los últimos años corredores que han dado el salto a profesionales como el mismo Marc Soler, Ibón Díaz o Joseba Etxebarría. Por su parte, Eugenio Sanchez reconoció que “sabíamos que podíamos hacer cosas bonitas y las hemos hecho. Sabía que tenía que meterme en la escapada, gasté lo mínimo y al final logré regular para ganar la vuelta. He pillado a Landaluce poco antes del alto y hemos podido llegar juntos a la meta”.

La Vuelta a Zamora finalizaba de esta forma, pero este sábado comienza el Díptico Zamorano que constará del Trofeo Ayuntamiento y el Trofeo San José (antiguo Trofeo Iberdrola).