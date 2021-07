El CD Bovedana se encuentra en pleno periodo de cambios de cara al curso 21-22. Tras conocer que no iba a poder contar con Sergio Castro en el banquillo la próxima temporada en el club se pusieron manos a la obra para buscar sustituto. El elegido es Luis Pascual Gregorio, un hombre conocido en el club y que también ha estado en equipos del San Lorenzo y Zamora CF. En la entidad se muestran ilusionados por esta nueva etapa en la que tampoco contarán con otro de los pilares fuertes de los últimos años, Hugo Calvo, que ha decidido darse un respiro. Desde el club se mostraron agradecidos a ambos por esos años de dedicación.

Por lo que se refiere a Sergio castro, deja el equipo después de dos años en la entidad y tras haber logrado la permanencia a pesar de los pocos recursos que ofrece un pueblo de pequeño tamaño como La Bóveda de Toro.

“Entré en el proyecto para aprender de la categoría”, “en estos dos años he descubierto que tengo potencial”, afirma Sergio Castro. Y es que el principal motivo para abandonar la Bovedana es la diferencia entre la capacidad económica y deportiva del equipo y las ambiciones de un entrenador con alta proyección: “Hablé con el presi. Íbamos a tener muchas bajas y propuse incorporar chicos juveniles de Zamora que podrían comprometer el futuro de la entidad. La CD Bovedana no deja de ser un club humilde que se ve obligado a nutrirse de los chicos que salgan del pueblo”. “También quería dar un salto de calidad en los entrenamientos, entrenar más días y con mejor material”, deseos que son complicados para una plantilla cuyos futbolistas no pueden dedicarse profesionalmente al deporte.

“Estaba muy a gusto, podría haberme quedado más tiempo, pero al final los intereses eran diferentes; busco afianzar mi progresión”, cuenta el exentrenador azulón que está más que agradecido por esta etapa.

Sin embargo, Sergio Castro piensa tardar poco en retomar la actividad como técnico, aunque por el momento prefiere no avanzar nada.