El zamorano Gabriel de la Cruz alcanzó en octavo puesto en el Campeonato de España de Federaciones en el relevo 4x100 mixto en el que compitió ayer en la localidad catalana de Hospitalet de Llobrebat. De la Cruz, formado en el club Vino de Toro Caja Rural, cubrió la primera posta en el equipo de Castilla y León que completaron Sergio Juárez, Blanca Acosta y María Cisneros para un tiempo final de 50´´93.

De la Cruz corrió además un 100 lisos fuera del programa del Campeonato de España en el que fue tercero con una marca de 10´´81. Castilla y León terminó sexta en el cómputo final del Campeonato.

Como ya informó este periódico ayer, el zamorano Diego Bravo realizó una más que discreta actuación en los 5.000 lisos del Campeonato de Europa sub 23 que se celebró en Tallinn (Estonia). El corredor del club Atletismo Zamora estuvo muy lejos de su mejor marca de la temporada y no pudo evitar ser último en la final A. En declaraciones a La Opinión-El Correo de Zamora, Bravo anunció ayer que “me haré una analítica esta semana y veremos a ver si pasa algo porque no es normal lo que me ha pasado en las últimas competiciones” en las que el zamorano que entrena a las órdenes de Uriel Reguero no ha podido estar al nivel que mostraba anteriormente cuando consiguió esa marca increible de 13´44.

Los relevos de 4x100 metros, con sendas platas, pusieron el broche a la gran actuación de la selección española en los Europeos sub-23, donde terminó con quince medallas y en cuarta posición del medallero. Ambos cuartetos tan solo cedieron ante los poderosos equipos de Alemania, que se vieron obligados a batir el récord de los campeonatos en el caso de categoría femenina y el de Europa en masculina.