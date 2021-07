Los campeones de España sub 23 Igor Arrieta e Iván Cobo tomarán la salida con el equipo Lizarte en una nueva edición de la Vuelta a Zamora que se disputará la próxima semana con un trazado muy atractivo y una participación, de nuevo, de lujo, según quedó patente en el acto de presentación de la carrera celebrado este martes en la Diputación Provincial.

El presidente de la Diputación, Francisco Requejo recordó el éxito rotundo logrado en la pasada edición pese a las complicaciones que impuso la pandemia en la organización de la carrera y animó a los zamoranos a que disfruten de esta prueba deportiva que estará presente en gran parte de la geografía provincial “para poner en valor el potencial turístico y cultural de Zamora” al tiempo que destacó “la competitividad y el compañerismo”, los valores del ciclismo.

El director de la Vuelta, Manuel Campesino anunció que tres de los patrocinadores, Hotel Casa Aurelia, Intelco y Alcosal, cumplirán 25 años de colaboración con la ronda provincial. Campesino expuso el recorrido de las cuatro etapas de que consta este año la Vuelta y anunció que de nuevo estarán en la salida los mejores equipos españoles de las divisiones Elite y sub 23, junto al francés AVC Aix en Provence que competirá por primera vez en la ronda provincial.

Serán un total de 18 equipos de 6 corredores para un total de 108 participantes. Desgraciadamente, no podrán estar los dos corredores zamoranos que militan este año en el Diputación de León, Diego García y Mario Brezmes, pues han dado positivo por covid pese a que no han sufrido síntomas. Sin embargo Diego García espera poder competir durante el fin de semana en los Trofeos Ayuntamiento de Zamora y San José.

Por su parte, el diputado de Deportes, Jesús María Prada recordó el enorme esfuerzo realizado en la pasada edición para conseguir que la Vuelta a Zamora fuera la primera carrera del calendario español que se celebró tras el confinamiento del país, “lo que repercutió positivamente en su difusión en todos los medios de comunicación”.

Por otra parte, Prada anunció que en el maillot de líder de la ronda provincial figurará por primera vez el nuevo slogan turísico de “Zamora enamora”: “La Vuelta va a ser un escaparate vivo de la provincia porque Zamora enamora”, dijo.

El británico Mark Cavendish, que con su triunfo ayer en el “sprint” de Valance se sitúa a una victoria del belga Eddy Merckx, el que más tiene en el Tour de Francia, aseguró que su único objetivo es ganar etapas y que no piensa ni en récords ni en el maillot verde de la regularidad. “¿El récord de Merckx? Siguiente pregunta”, dijo el ciclista de la Isla de Man cuando le cuestionaron sobre la posibilidad de acabar como el hombre con más triunfos en la ronda gala. Cavendish, de 36 años, que ya cuenta con tres victorias en la presente edición y 33 en total, aseguró que el gusto por el triunfo no ha cambiado y dijo que el trabajo del equipo fue fundamental. “No he hecho nada hoy, lo ha hecho todo el equipo. Voy a seguir intentando ganar etapas hasta París. Ganar una quinta vez en los Campos Elíseos sería magnífico”, señaló. Al menos tiene cuatro etapas con un perfil adecuado para llegadas masivas y cuenta con el equipo mejor preparado para lanzarle, lo que le sitúa en buena posición para superar al “Caníbal”. El británico ha corrido 180 etapas en el Tour, lo que hace que su porcentaje de victorias sea superior al 17 %: “Eso prueba que me llevan bien, voy a seguir intentando ganar”. “Hemos hecho un ‘sprint’ de libro. Tengo 36 años y corro contra rivales mucho más jóvenes, a los que admiro. Voy a intentar seguir ganando”.