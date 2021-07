Unai Simón se ha convertido en el gran protagonista de la Selección Española en este europeo en el que discurre entre sustos y alegrías. El portero de San Marcial ha pasado de ser el gran cuestionado en un momento dado, cuando falló en aquel control a la cesión de Pedri, al héroe del equipo nacional tras detenerle dos penaltis a los suizos. Es el triste sino por el que discurre el mundo del fútbol, un deporte en el que pasas de la hoguera a la gloria en cuestión de segundos: qué hubiera ocurrido si aquel partido contra Croacia terminase con derrota española. Pues, seguramente, el guardameta del Athletic no hubiera regresado al equipo nacional. Sin embargo, su actuación este viernes ante Suiza -y no sólo en los penaltis- le ha permitido convertirse en un incuestionable, si no lo era ya, para Luis Enrique. Le ha pasado lo mismo que a Morata, que acumuló todas las críticas en los primeros partidos en los que el marcador no acompañó, y ahora ya nadie se cuestiona que deba estar en el equipo inicial el próximo martes contra Italia.

El guardameta cuyo padre es natural de San Marcial del Vino -¿no es esta una suficiente razón como para considerarlo como un zamorano de pleno derecho?- llegó a la Selección entre las dudas de gran parte de toda la afición, especialmente porque el poder mediático de David de Gea era muy superior al suyo. Y ha tenido que ganarse la titularidad luchando contra serios inconvenientes como puede ser la obligación de convertirse en un defensa central más dedicado a iniciar el juego o incluso a suministrar balones medidos a sus delanteros a 50 metros como le exige el técnico. Y también ha tenido que convencer a todos en la prueba más exigente para un portero como es el penalti: “Es falso que sea una lotería”, advirtió Luis Enrique tras el partido al tiempo que reconocía que “viví la tanda de penaltis muy tranquilo porque no dependía de mí. Una vez que los jugadores han decidido quién los tiraba y la confianza que teníamos en Unai, solo era aceptar que lo que tuviese que ser que fuera”, insistió el técnico.

Y surgió Unai Simón. Los números no lo describen como un especialista (uno parado de seis esta campaña en la Liga con el Athletic Club). “El entrenador de porteros lo prepara, todos lo hacemos, los porteros analizamos a los jugadores y había visto los penaltis recopilados. Sabía por dónde tiraban y los lados que tenían tendencia”, expresó el guardameta. “Me sirvió para ir convencido a un lado”, explicó.

También tuvo la confianza de su compañero y paisano Oyarzábal quien aseguró que siempre tuvo confianza en la tanda de penaltis. Así explicó que tras fallar el primer tiro Sergio Busquets le dio a sus compañeros que Unai Simón iba a parar tres penaltis, y que a él le tocó lanzar el quinto y no podía fallar, aunque admitió que “por el camino se te pasan muchas cosas por la cabeza y encima el balón estaba lejos”.

Señaló que el éxito del pase no es solo cosa suya o de Unai Simón, sino que “es el gran trabajo de todos”, apuntó que en la semifinal van a salir con el “mismo compromiso, el mismo trabajo, unidad”, y consideró que ante Suiza fueron “superiores” y merecieron “ganar antes”, aunque les faltó aprovechar las numerosas ocasiones que tuvieron, sobre todo al final y en la prórroga.

No menos claro en sus apreciaciones fue el rojiblanco Koke Resurrección quien destacó la madurez que ha adquirido el equipo que superó en los penaltis a Suiza con un papel decisivo de Unai Simon, al que elogió y del que destacó su gran nivel. “Tiene unos huevos así de grandes”, relató gráficamente el jugador del Atlético Madrid. “Lo que le pasó contra Croacia fue una desgracia pero lo que hizo luego fue increíble, con una gran tranquilidad. Ojalá siga a este nivel”, apuntó.

Unai Simón se crió en Vitoria, donde reside su familia, aunque su gran evolución la ha experimentado en el Athletic Club que parece imparable en su tradición como cantera de grandes porteros. El ha sido el causante de que otro gran guardameta como es Kepa haya pasado a un segundo plano, pero también destaca por su capacidad para mantener buenas relaciones con sus compañeros como demostró en el partido contra Croacia agradeciendo a De Gea el apoyo que le mostró en el descanso tras cometer aquella “inolvidable cantada”, o el mismo viernes cuando aseguró que el premio al mejor jugador del partido, él se lo hubiera dado al portero suizo.

Los grandes deportistas suelen ser también grandes personas y en el caso del portero de San Marcial, parece claro.