El centrocampista argentino Nicolás Delmonte ha anunciado este jueves que no continuará en el Zamora CF. El jugador llegó en el pasado periodo invernal al equipo de David Movilla y se convirtió en una pieza fundamental del equipo para alcanzar el objetivo del ascenso a Primera RFEF, actuando en el puesto de medio centro.

Delmonte señaló en sus redes sociales que “estoy y estaré eternamente agradecico por dejarme ser parte de su club, ciudad y vidas. Fueron los meses en los que más aprendí en mi carrera. Gracias por el trato recibido que, en pocos lugares, lo había sentido así, me he sentido como en casa, muy feliz rodeado de una verdadera familia, desde la directiva hasta el último empleado del club”. El futbolista argentino no ha desvelado en qué club jugará la próxima temporada.

El Zamora CF se encuentra inmerso en todos los preparativos para la próxima temporada 2021 /2022 en la que el equipo jugará en Primera RFEF y como primer paso durante la pretemporada disputará, en un principio, cuatro partidos amistosos. Aunque la competición arrancará oficialmente el último fin de semana de agosto, antes la plantilla rojiblanca se enfrentará a varios equipos en una serie de encuentros amistosos que servirán para ir calentando motores de cara al inicio de la liga.

Así el club va definiendo ya su calendario de pretemporada con cinco partidos confirmados, siendo el primero de todos en el Ruta de la Plata el próximo 4 de agosto a las 20 horas contra la Ponferradina. Un duelo al que los socios del Zamora podrán asistir gratis. Los siguientes amistosos que disputará el conjunto de David Movilla serán:

-7 de agosto: Gimnástica Segoviana – Zamora CF

-13 de agosto: Zamora CF – Salamanca CF UDS

-19 de agosto: Cristo Atlético – Zamora CF

-20 de agosto: Burgos Promesas – Zamora CF

El club se ofrecerá en las próximas semanas información más detallada sobre la posibilidad de que aquellos aficionados que lo deseen puedan asistir a estos encuentros.