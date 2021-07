La Federación Española de Piragüismo, debido a la actual situación sanitaria marcada por la COVID-19, renuncia a participar en el Campeonato de Europa de Maratón 2021, programado del 9 al 11 de julio en Moscú, cuyo viaje la delegación nacional tenía previsto realizar entre los días 6 y 12 de julio. En esta importantísima cita del calendario internacional tenía previsto participar la zamorana Eva Barrios en el K1 Absolluto, y los junior de la ADZ Spas Dimitrov y Sergio Pereda.

Atendiendo a las recomendaciones planteadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la entidad federativa ha acordado no realizar el viaje del equipo ante la evolución de los acontecimientos relacionados con el desarrollo de la pandemia Covid-19 en las últimas 24 horas, incluida la cancelación de los vuelos de vuelta con Lufthansa por orden del Gobierno alemán y el Comité de Maratón de la RFEP, reunido de urgencia, ha decidido no realizar el viaje del combinado nacional.

Asuntos Exteriores, en su página web de recomendaciones de viaje, precisa que a fecha 30 de junio no se recomienda viajar a Rusia, salvo casos de estricta necesidad.

La Delegación Zamorana de Piragüismo organizará el próximo sábado día 3 de julio el Campeonato de Castilla y León de Primavera que se desarrollará en la playa de Los Molinos de Villardeciervos a partir de las 17.00 horas.

La prueba está dirigida a las categorías de Juneniles, Senior y Veteranos tanto masculino como femenino, aunque también se disputará el Campeonato de Categorías Inferiores desde Prebenjamín.

Se efectuará sobre 4.500 m. realizándose tres vueltas de 1.500 metros para todas las categorías excepto para infantil y alevín que serán 3.000 metros (dos vueltas), y de 1.500 metros para benjamín y prebenjamín que sólo darán una vuelta al circuito.

A la llegada a la zona de competición todos los deportistas y jefes de equipo tendrán que pasar el control de temperatura, desinfección de manos y llevar puesta la mascarilla obligatoria.

Una vez se haya accedido a la zona de competición no se podrá salir de la misma hasta que el deportista no haya finalizado su competición, pues no se podrá acceder de nuevo en ningún momento.

A cada club se le asignará una parcela balizada, de la cual estará totalmente prohibida su salida, solo será permitida para acudir a los baños y al embarque de la competición.