La benaventana Sara Yusto sigue intratable como dominadora indiscutible de la especialidad del Enduro en España, y ayer sumó una nueva victoria en la prueba del Open de España que se disputó en la localidad pirenaica de Castejón de Sos.

Yusto, que se proclamó recientemente campeona de España absoluta en la localidad gallega de Mugardos, volvió a realizar toda una exhibición sobre la bicicleta ganando todo lo que podía ganar a lo largo del fin de semana.

Además de la victoria absoluta y sub 23, la corredora zamorana logró tres de los cuatro scratches disputados. De esta forma se sitúa como líder del Open de España tanto en la clasificación absoluta como sub 23, tras firmar ayer el mejor tiempo en el tramo Pirelli Cycling y en el SP 4 : “Estoy todavía asimilando esta locura de finde,. Pocas veces he disfrutado tanto dentro y fuera de la bici”, reconoció la corredora benaventana.

Otra gran noticia que han deparado estos grandes resultados que está logrando Sara Yusto, es que ha conseguido plaza para disputar las Enduro World Series (Copa del Mundo 2022) donde hará su bautismo en el ámbito internacional en esta complicada especialidad de la bicicleta de montaña en la que se combina el maratón con el descenso.

El precioso Valle de Benasque fue el escenario de la Puro Pirineo Enduro Race, que este año era la prueba encargada de estrenar el Open de España de Enduro. Allí fue donde Sara Yusto consiguió el año pasado su primer título nacional. En esta ocasión, los participantes encararon una competición compuesta por 38 kilómetros y 1.500 metros de desnivel.

Cada uno de los riders se enfrentó a cuatro tramos cronometrados, unos muy técnicos con grandes desniveles y zonas con mucho ritmo. Entre el listado de inscritos destacó la presencia de Sara Yusto, junto a Marketa Michalkova o Marco Veiga.