La Delegación Provincial de Piragüismo ha decidido, por segundo año consecutivo, no celebrar el Descenso Ibérico de Piragüismo, que suele estar incluido en las Ferias y Fiestas de San Pedro. El motivo alegado no es otro que la pandemia sanitaria y es que “aunque en estos momentos la situación está mucho mejor, hace algunas semanas no podíamos saberlo, y decidimos, por prudencia, no celebrarlo”, indicó Rubén García Pedruelo quien confía en que el próximo año sí se pueda llevar a cabo.

Lo que sí se regresa este año es la Regata de Sanabria, prevista para el 18 de julio y que en 2020 no pudo celebrarse.

El delegado provincial explicó que para esta ocasión las regatas en K-1 y K-2 tendrán un carácter exclusivamente regional, por acotar un poco la competición, aunque sí habrá selecciones internaciones y autonómicas en K-4, gran atractivo de esta prueba.

Por el momento no pudo avanzar número de participantes e indicó que estamos trabajando en ello”.