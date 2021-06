El Benavente consiguió empatar en su visita al campo del Fabero. Un empate que deja las cosas como están y a los tomateros una temporada más en la Regional a falta de una eliminatoria por disputarse.

Comenzaba el encuentro con dos equipos lanzados que no querían dejar el balón al rival y que trataron desde el inicio de imponer su ritmo. Los locales, tocando la pelota en el centro del campo y el Benavente buscando la manera de abrir el juego a las bandas y meter velocidad al balón. La lucha por el control no cesaba y las idas y venidas eran una constante desde el pitido inicial. El Fabero buscaba la portería contraria, sobre todo a través de Iván y Jorge, pero no conseguía crear ocasiones claras ante un Benavente que cerraba bien en última línea y protegía a Jesús.

Los benaventanos tampoco se quedaban atrás y trataban de llegar a las inmediaciones del área contraria con balones largos en jugadas rápidas de dos o tres toques. No conseguían, sin embargo, sorprender al rival y los minutos pasaban.

Primeras embestidas

Pudo adelantar a los visitantes Víctor mediada la primera mitad, pero su disparo no encontró portería ante la presión de la zaga local.

también el Fabero pudo marcar en un par de acciones de Iván y Marcos que resolvía bien el meta visitante en última instancia.

Finalmente el gol iba a ser para los de José Coco en una buena jugada de todo el equipo en el minuto 35 que culminaba Juan enviando el balón al fondo de las mallas.

Parecía que se iba a llegar al descanso con el 0-1 en el marcador, pero en el minuto 42 Marcos empataba de nuevo para los locales. Ya en la segunda mitad el Fabero salió con una marcha mas, alentado por ese gol postrero, y apenas tardó siete minutos en adelantarse en el luminoso gracias a un bonito tanto de Marcos.

Con el 2-1 en el luminoso el equipo local se relajó y asumió menos riesgos ante un rival que no quería volver a casa con una derrota en el bolsillo y que se fue arriba con todo en busca de la victoria. Presionaba bien el Benavente buscando la portería contraria, pero no acababa de encontrar el camino. Hasta que en el minuto 82 el colegiado señalaba penalti a favor de los tomateros. Una pena máxima que José Miguel no desaprovechaba y ejecutaba a la perfección para poner las tablas en el marcador.

De ahí al final los dos equipos trataron de decantar la balanza a su favor, aunque el marcador ya no se movió.

FICHA TÉCNICA

CD Fabero: David (Víctor, 46´), Adrián, Aitor (Pablo Blanco, 63´), Andrés, Cristian (Erik, 68´), Marcos, Alexander, Adan (Javi López, 58´), Iván (Pablo González, 68´), Jorge, Luis.

CD Benavente: Jesús, Roberto, Todor, Ricardo, José Miguel, Jorge, Ethan (Álvaro, 64´), Alejandro, Víctor (Lajo, 83´), Marcos, Juan.

Goles: 0-1 (35´) Juan. 1-1 (42´) Marcos. 2-1 (59´) Marcos. 2-2 (82´) Jose Miguel (pti.).

Árbitro: García Presa. Tarjetas amarillas a Erik, Javi López; Juan.

Incidencias: Municipal de Fabero