A propósito de la retirada de Naomi Osaka del torneo de tenis más prestigioso del mundo sobre tierra batida, Roland Garros, que abandonó tras ser multada por no querer hacer declaraciones ante los medios de comunicación, como era su obligación, después de haber disputado y ganado su partido de primera ronda en el famoso torneo parisino, desearía mostrar mi apoyo a su valiente decisión, porque son muchos los jugadores y las jugadoras que lo pasan muy mal cuando están frente a las cámaras, o tienen que responder a preguntas de los periodistas, máxime cuando, tras un partido, más o menos duro, lo que necesitan es descansar y aislarse para poderse recuperar lo antes posible del esfuerzo y mantener la estabilidad que les permita estar en disposición de poder seguir compitiendo; lo que no todos consiguen porque cada deportista, como cada persona, “es un mundo”.

La extraordinaria jugadora nipona no es la primera vez que se “atasca” en una rueda de prensa porque padece problemas de ansiedad, producto de la tensión que soporta en los torneos, y que no siempre consigue dominar.

El tenis es un deporte individual, en el que solo pueden triunfar aquellos deportistas superdotados, tanto física como mentalmente. Debo decir que, lo que se ve cuando los jugadores están compitiendo en las canchas de juego solo es una parte del día a día del tenista, pues antes de cada partido deben someterse a una intensa y, a veces, muy particular preparación que soportan en la más absoluta soledad, y después de los mismos a un ritual de prácticas de relajación física y mental, a veces también muy específicas, que necesitan realizar en tiempo y forma para poder recuperarse a tiempo para seguir compitiendo.

Por ello, cuando además se les exige que rindan también a satisfacción en los “intermedios” -ruedas de prensa, sesiones fotográficas…etc.- no todos tienen el cuerpo , y sobre todo la mente en disposición para poder aguantar lo que, a veces, se les hace interminable, porque lo que realmente necesitan, como cualquier persona tras haber librado una dura batalla, es el silencio y la soledad, como mucho, en compañía de sus recuperadores.

Igual que hay tenistas que necesitan realizar rutinas mientras están en la cancha, hay otros que cuando no están compitiendo necesitan aislarse de todo lo que les pueda rodear, unas veces, para mantener su equilibrio emocional, y otras para no dejar que nada que pueda ser ajeno a la competición les distraiga o les pueda afectar negativamente, porque son tan especiales como sensibles, y eso es algo que hay que respetar.

Complicado de entender, pero tan cierto como real que tales situaciones han provocado el que varios jugadores y jugadoras de máximo nivel tuvieran que abandonar momentáneamente sus carreras e incluso retirarse definitivamente de manera prematura por no ser capaces de gestionar todo cuanto rodea la alta competición, en la que un día sí y otro también tienes que estar compitiendo no solo contra los rivales de turno, sino también contra lo que imponen los que pagan, es decir, los sponsors, que son las firmas comerciales que patrocinan los eventos y que, como contrapartida, obligan a que los jugadores deban someterse a ruedas de prensa, sesiones fotográficas…etc., que muchas veces han de soportar estoicamente, cuando lo que están deseando tras la disputa de un encuentro es irse a la ducha, a darse las sesiones de masaje que les permitan una pronta recuperación, y marcharse al hotel a descansar y desconectar para estar preparados para la siguiente “batalla”.

Por todo lo referido, y por mucho más que he vivido o conocido a lo largo de los más de cincuenta años que he seguido el tenis profesional, deseo manifestar con absoluta firmeza que entiendo y disculpo, a la vez que apoyo, la decisión adoptada por Naomi Osaka, que, seguro, no fue fácil de tomar, y que, sin duda, servirá para que muchos reflexionen acerca de si debe o no seguir siendo obligatorio hacer comparecer ante los medios de comunicación, tras una dura “batalla” en una pista de juego, a los tenistas que con frecuencia salen exhaustos y sin aliento de la cancha.

De igual manera que no todo el mundo vale para competir, y mucho menos si se ha de hacer cuerpo a cuerpo, tampoco todo el mundo vale para expresar en público sus sentimientos; razón por la que, entiendo, a nadie que no quiera o pueda hacerlo se le debería obligar.

Hay que dar satisfacción a todos, de acuerdo, pero con medida y comprensión, porque lo importante es lo que debe primar, cual es, en el caso que nos ocupa, propiciar a los jugadores el ambiente que necesitan para poder competir al nivel máximo para el que se han preparados; lo contrario, a veces, termina con carreras que, de no haber existido tanta tensión, habrían podido seguir siendo fructíferas.

¡Suerte Naomi!

Esperamos verte en Wimbledon.