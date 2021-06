La continuidad de Nacho Merino al frente del primer equipo del Amigos del Duero Caja Rural no tardó en llegar, y es que se hizo oficial pocos días después de dar por concluida la competición. A pesar del descenso de categoría (de Primera Nacional a Primera Regional), en el club zamorano no tenían dudas de que él debía seguir al frente del barco, y el propio entrenador tampoco titubeó al dar el “sí”, consciente de que el único objetivo posible es el regreso a la Primera Nacional femenina.

–¿Le costó mucho decidir continuar al frente del banquillo o lo tenía claro desde el principio?

–Visto cómo habíamos acabado la temporada, lo tenía claro. Siempre tienes la duda de si el club quiere o no, pero ellos nunca me han demostrado lo contrario. Era evidente que tenía la opción de renovación, y yo quería continuar.

–¿Qué motivos le han llevado a renovar?

–El mayor es que en la segunda vuelta he notado la mejoría del equipo, que se ha acercado más a lo que yo quiero para la plantilla y para el club. Veo que la gente está más implicada en lo que se busca y eso me motivo.

–¿Cuál es el objetivo marcado para la próxima temporada?

–El objetivo deportivo es subir, ascender. También dependemos de la gente que continúe. Nos tenemos que reunir para ver quien quiere seguir y quien no. En un principio no tenemos noticias de que muchas vayan a dejarlo, pero esto es complicado para compaginar con trabajo, estudios… Pero sí, el objetivo es ascender.

–Hablando de la plantilla, ¿siguen todas las jugadoras que han estado este curso 20-21?

–No tenemos noticias de que alguna no pueda, pero hay gente que tiene que hacer la selectividad y no sabe si se va a ir fuera o se va a quedar aquí… Entonces, sabemos que hay dudas en algunas por estudios o trabajo, pero las que han quedado este año, cuento con ellas, salvo sorpresa, y también contaré con jugadoras del filial que también puedan. Tú dices que suba una y luego resulta que no puede… Hay que ver todo.

–¿Fichajes se plantean?

–Nosotros imposible. Este año pasado ha jugado con nosotros una chica que es de Salamanca, pero porque vino a estudiar, empezó a entrenar con nosotros y se quedó. Peor fichar, de ir a por una jugadora, es imposible para nosotros.

–Comentaba la mejoría en la segunda vuelta, ¿dónde pudo estar el error en la primera vuelta?

–Influye todo. Primero cómo afrontamos la pretemporada, que no la pudimos hacer de forma adecuada por el tema de COVID porque no teníamos sitios para entrenar ni pudimos jugar amistosos. Luego es verdad que, si éramos 18 jugadoras, 10 o 12 debutaban en la categoría que, además, ha subido mucho de nivel. Y después la adaptación se nos dio mal, además de que no dimos el nivel que se requería. Todo eso sumado, nos llevó a esa situación.

–Todavía es pronto, pero ¿qué perspectivas hay de organización?, ¿fecha de vuelta al trabajo?

–Depende de cuando empiece la Liga. Esta categoría de Primera Regional unas veces empieza a finales de septiembre, otros años en octubre... Y como no sabemos, pues no podemos establecer fecha. La idea es sobre el 15-20 de agosto empezar a juntarnos.

–Continúa también el cuerpo técnico

–Julio Merino (segundo entrenador) está pendiente de una historia, pero no tiene ningún problema en seguir, y Jaime Nieto, el preparador físico, igual, aunque todo supeditado al trabajo.