El Waterpolo Zamora volvió con éxito a la competición oficial tras más de año y medio de parón debido las circunstancias de la pandemia. Lo hizo en el CPT Río Esgueva de Valladolid donde se disputó la Copa de Verano de Castilla y León, organizada por la Federación de Natación, disputándose en dos categorías: Cadete mixto, donde Zamora subió a lo má alto del podio, y Sénior Masculino.

Ambos conjuntos que apenas llevan han retomado los entrenamientos hace escasos dos meses, salieron al agua de Río Esgueva sin ningún miedo a plantar cara a sus rivales, los otros dos equipos de la Comunidad, Valladolid y Burgos. Los cadetes consiguieron derrotar en primer lugar al Parquesol Waterpolo Valladolid, por un contundente 4-10 en el electrónico. Los zamoranos salieron a por todas, y pasaron por encima a los anfitriones que poco podían hacer ante las acometidas zamoranas. El segundo encuentro contra Castellae Burgos, estuvo más disputado, llevando la voz cantante los de Zamora pero los burgaleses apretaron en el tercer y cuarto tiempo consiguiendo la igualada en el marcador. Los pequeños zamoranos reaccionaron a tiempo y lograron sacar finalmente la ventaja de 3 goles, quedando el marcador con un 9-6 a favor de los zamoranos. Este resultado, significaba que el conjunto de Zamora se llevaría la Copa.

Por su parte el Sénior masculino consiguió un valioso empate a 9 ante el Parquesol Waterpolo Valladolid en su debut tras mucho tiempo de inactividad, pero sucumbieron ante el Castellae Burgos, con un 3-8, partido que significaría que los burgaleses se proclamaran campeones del torneo en su categoría tras haber ganado previamente a Valladolid. No obstante los zamoranos mostraron una gran actitud luchadora en el agua, no bajaron sus brazos en ningún momento del partido, y creyeron en la victoria, que finalmente no pudo llegar, pero que les proclamo como subcampeones del torneo.

Desde el cuerpo técnico y directiva del club valoraron estos resultados de forma muy positiva, más aún teniendo en consideración el año tan duro que llevan, y que apenas llevan entrenando desde finales del mes de marzo de 2021.