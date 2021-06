El futuro de Sergio Ramos está cada día más lejos del Real Madrid. Tanto es así que en el club blanco ya están empezando a preparar el acto oficial de despedida del central andaluz. Según informó 'ABC', Florentino Pérez tiene previsto llamar al defensa en los próximos días para tratar de organizar un adiós con todos los honores, teniendo en cuenta todo lo que ha significado el andaluz para la entidad.

Siempre según el citado medio, el club tiene claro que Ramos debe tener una despedida a la altura de lo que ha sido, y Florentino Pérez se ha puesto manos a la obra para ello. La idea es que el zaguero tenga un acto de despedida en el Santiago Bernabéu junto a los 22 títulos logrados con la elástica del conjunto blanco.

Hay que recordar que Ramos está a día de hoy de vacaciones tras no haber sido convocado por Luis Enrique para la Eurocopa. Mientras el club da por hecho que Ramos no continuará la próxima temporada, en el entorno del jugador aseguran que quiere quedarse, aunque lo cierto es que no ha habido ningún encuentro más entre las dos partes. El Real Madrid entiende que la propuesta de un año de renovación ya no existe, pues Ramos la rechazó y en ningún momento notificó que iba a aceptarla -su postura inicial, además, era la de renovar por al menos dos temporadas-.