El Zamora CF ya conoce a los 39 equipos que le acompañarán en la nueva Primera RFEF que echará a andar, previsiblemente, en el mes de agosto, aunque faltan muchos detalles por concretar. Ese es el motivo de la reunión que este jueves se celebrará entre los clubes participantes y la Federación Española, y es que los participantes ya quieren conocer fechas, número de fichas SUB-23 obligadas, si habrá derechos televisivos o, entre más cuestiones, cómo se distribuirán los cuarenta equipos participantes, si en un reparto norte-sur o este-oeste, aunque parece que la primera de las opciones es la que toma fuerza, aunque por ahora no hay nada oficial.

Relacionadas El Zamora CF se enfrentará a un combinado de estrellas de Primera División

Desde el Zamora CF se mantienen a la espera y no quieren, al menos públicamente, apostar por uno de ellos. Así lo aseguraba ayer César Villafañe, quien insistía en que “nosotros no tenemos preferencia porque aquí todos los equipos van a ser muy difíciles”. En este sentido, el director deportivo dejaba claro que desde la RFEF no les han dado pistas ni ninguna información al respecto, y creen que eso no sucederá hasta el jueves.

La opción de norte-sur, que ahora mismo es la que contaría con más enteros, dejaría al Zamora CF encuadrado con Unionistas de Salamanca, Valladolid Promesas, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Andorra, Barcelona B, Cornellá, Llagostera, Nastic, Sabadell, Celta de Vigo B, Deportivo de la Coruña, Racing de Ferrol, Tudelano, Calahorra, SD Logroñés, UD Logroñés, Bilbao Athletic y Real Unión de Irún, es decir, aunaría Castilla y León, Cantabria, Galicia, Navarra, La Rioja, País Vasco, y Cataluña, incluyendo al Andorra.

“Es un grupo complicado, pero también lo es el sur. Los equipos andaluces son muy fuertes, los extremeños…, va a ser una temporada complicada”, comentó César Villafañe.

En lo que sí está centrado el responsable rojiblanco es en la confección de la plantilla, y es que ya tiene varios nombres cerrados aunque no quiso hacerlos públicos.

POSIBLE DIVISIÓN DE GRUPOS

NORTE

Zamora CF

Unionistas de Salamanca

Valladolid Promesas

Cultural Leonesa

Racing de Santander

Andorra

Barcelona B

Cornellá

Llagostera

Nastic Sabadell

Celta de Vigo B

Deportivo de la Coruña

Racing de Ferrol

Tudelano

Calahorra

SD Logroñés

UD Logroñés

Bilbao Athletic

Real Unión de Irún

SUR

Algeciras

Linares

Linense

San Fernando

Sevilla At.

Betis Deportivo

At. Sanluqueño

At. Baleares

Castellón

Villarreal B

Alcoyano

Badajoz

Extremadura

Rayo Majadahonda

DUX Internacional

Sanse

Madrid Castilla

Talavera

Albacete

UCAM Murcia