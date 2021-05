Llega el último partido de Liga regular en la Regional de Aficionados, y todavía hay cosas por decidir antes del inicio de la segunda fase en esta competición, con un enrevesado cruce de equipos para completar una clasificación de 42 equipos. En esta última jornada, que se celebrará en horario unificado (esta tarde a las 18.00 horas), es el Villaralbo el que tiene cosas en juego. Los villaralbinos necesitan puntuar (o que no lo haga el Monterrey) para asegurarse la tercera plaza que le permitiría lucha por el ascenso a Tercera, un objetivo que tienen al alcance. En esta jornada, los de Pablo Cortés visitan al líder, al Ribert, que ya tiene asegurada la primera posición pase lo que pase (segundo puesto es para el Ciudad Rodrigo), y lo hacen con toda su artillería disponible. La plantilla se encuentra muy motivada para afrontar este encuentro, y así lo trasmitió el presidente, Juan Ramón Saludes, que confía en que los suyos luchen por dar el salto de categoría. “Estamos convencidos de que vamos a ganar, como no puede ser de otra manera”, indicó el máximo responsable, que dejó claro que todo lo que no sea estar en ese play-off sería un fracaso.

Por lo que se refiere al resto de equipos zamoranos, el Coreses ya está descendido, aunque no debe dejarse llevar puesto que cuando mejor puesto ocupe en el ranking final más opciones podróa tener ante una posible repesca. En este último partido, el equipo recibe al Camelot Helmántico.

Por último, habrá un interesante derbi provincial entre dos equipos, Bovedana y Benavente que, salvo hecatombe de arrastres tienen asegurada la permanencia.

Así, ambos conjuntos se miden con el único aliciente de saber qué equipo finaliza en séptima posición y cuál octavo.

En una temporada atípica donde los tomateros han sufrido un cambio de entrenador, los de José Coco se miden en el último encuentro de fase regular a la Bovedana, un rival que se encuentra un puesto por encima del cuadro benaventano al que adelanta en dos puntos. El ganador de este encuentro finalizará la temporada regular en séptima posición y se medirá al séptimo clasificado del grupo B-1 en una eliminatoria posterior. De forma lógica, el perdedor del derbi sería octavo y se mediría al octavo del Grupo B1.

Sean séptimos u octavos, los de Benavente o los de La Bóveda continuarán una temporada más en Regional Aficionados. No obstante, el de la permanencia no era el reto marcado principio de temporada por los benaventanos pero que tal y como ha avanzado el curso, puede ser un consuelo.

El encuentro, que supone un nuevo derbi provincial se disputará este sábado a partir de las seis de la tarde donde los benaventanos buscarán devolverle a su rival el 1-2 de la ida.

LA TERRITORIAL DA LA RAZÓN AL BENAVENTE

Por otro lado, ya se supo que a Federación de Castilla y León de Fútbol ha dado la razón al C.D. Benavente en relación a las alegaciones presentadas por el club tomatero tras la reclamación de alineación indebida interpuesta por el C.D. Ciudad Rodrigo.

El club charro presentaba ante la Federación una queja argumentando que Camilo, jugador del C.D. Benavente que anotó el segundo gol que ponía el empate (2-2) en el marcador, no tenía ficha federativa en vigor. Tras conocer la noticia, el club rojillo presentaba en las dependencias federativas las correspondientes alegaciones ya que Camilo, jugador de edad juvenil, cuenta con licencia federativa desde el inicio de la temporada, incluso fue partícipe en el encuentro de ida entre estos dos mismos equipos.

Por lo tanto, la Federación de Castilla y León de Fútbol acepta las alegaciones tomateras que presentaron la correspondiente autorización federativa y mantiene el resultado del encuentro que ha conllevado la pérdida de la primera posición para los charros.

Por su parte, el presidente del C.D. Benavente, Pedro Ángel Gallego, ha anunciado tras conocer la decisión de la federación territorial que el C.D. Benavente juega limpio y que intenta ganar siempre sobre el terreno de juego y no en los despachos.