Alejandro Marcos, conocido deportivamente como “Yayo”, y Germán se han convertido en las primeras bajas del Atlético Benavente de cara a la temporada 2021/2022. Por lo que se refiere a Yayo, benaventano que lleva seis alis en la entidad, es una decisión personal que llega tras conseguir dos títulos de liga en Segunda División B (18/19) y (19/20) y un ascenso a Segunda División. “Todo tiene un principio y un final. El año que viene no seré jugador del Atlético Benavente por decisión propia. Muchos años en los que he logrado tantas cosas, pero con lo que me quedo es con todas las buenas personas que he conocido y me llevo para siempre. Espero que sea un hasta luego y no un adiós. Os seguiré apoyando siempre que pueda. Hasta Siempre.”

Horas después se conocía que Germán Romero se suma a la lista de jugadores que se desvinculan del conjunto atlético tras “Yayo”. Al igual que el joven benaventano, Germán avanzó su salida y despidió a través de las redes sociales del club benaventano y de su afición con el siguiente mensaje: “La temporada que viene no jugaré en el Atlético Benavente. Quería dar las gracias de corazón a todos los que forman esta familia por el grandísimo trato recibido y desearos toda la suerte del mundo”.

El jugador natural de Vitigudino (Salamanca), llegaba la pasada temporada al Atlético Benavente después de su paso por Italia y Polonia para reforzar la parcela defensiva. Mientras se confirman las bajas en el cuadro benaventano, se desconocen aún los posibles fichajes para apuntalar un equipo que buscará nuevamente mantener la categoría y seguir creciendo.