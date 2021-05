Alejandro Marcos, conocido deportivamente como “Yayo” se convertía esta tarde en la primera baja del Desguaces Casquero de cara a la temporada 2021/2022. Una noticia que avanzaba el propio jugador de 21 años que, pese a su juventud, cumplía su tercera temporada en el primer equipo benaventano sumando un total de seis campañas en la disciplina blanquiazul después de formar parte de la cantera del Atlético Santa Cristina.

Tras conseguir dos títulos de liga en Segunda División B (18/19) y (19/20) y un ascenso a Segunda División, el benaventano deja el club atlético publicando el siguiente mensaje: “Todo tiene un principio y un final. El año que viene no seré jugador del Atlético Benavente por decisión propia. Muchos años en los que he logrado tantas cosas, pero con lo que me quedo es con todas las buenas personas que he conocido y me llevo para siempre. Espero que sea un hasta luego y no un adiós. Os seguiré apoyando siempre que pueda. Hasta Siempre.”

Con la baja de Yayo se abre el capítulo de bajas en el Desguaces Casquero donde aún no se ha confirmado ninguna renovación ni ningún fichaje. Todo apunta que Chema Sánchez será el encargado de dirigir la nave atlética en la segunda temporada en la categoría de plata después de varias semanas de negociaciones, pero aún a falta de firma definitiva. Quizá en las próximas fechas se produzca la renovación definitiva y el proyecto benaventano continúe así cogiendo forma de cara a la próxima temporada.