El CD Zamarat será uno de los dieciséis equipos escogidos que disputarán la primera edición de la LF Challenge que ha creado la Federación Española como segundo escalón del basket femenino y que se situará entre la Liga Femenina Endesa y la anterior Liga Femenina 2. Tomarán parte en esta categoría de plata 16 equipos que lucharán por dos plazas de ascenso a la élite del baloncesto femenino español.

La primera edición de la LF Challenge ya tiene sus bases de competición aprobadas por la Federación Española y, como ya informó LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA, estará formada por los 2 descendidos de LF Endesa (AlQazeres y CD Zamarat) y los 14 ascendidos de LF2 de la temporada anterior: los que disputaron las fases de ascensos y varios invitados. El sistema de competición contempla una primera fase que se jugará por sistema de liga a doble vuelta, con un grupo único y 30 jornadas. El primer clasificado de la Liga Regular ascenderá directamente a LF Endesa, mientras que los dos últimos equipos descenderán a LF2. Se jugarán unos cuartos de final con eliminatoria a doble y vuelta (2º vs 9º, 3º vs 8º, 4º vs 7º y 5º vs 6º) y los cuatro ganadores disputarán una “final four” en la que el ganador conseguirá la segunda plaza de ascenso.

El Presidente de la FEB, Jorge Garbajosa ha declarado que esta nueva competición “sirve como ejemplo de nuestra fortaleza y de la pujanza del baloncesto femenino. La próxima temporada tendremos una nueva división, la Liga Challenge que demandaba la competición y que viene a igualar las tres competiciones que tiene el baloncesto masculino.”

En cuanto al calendario, la liga regular comenzará el 25 de septiembre, y las eliminatorias de cuartos de final se desarrollarán los días 17 y 23 de abril, mientras la final four está prevista para el 30 de abril y el 1 de mayo de 2022.

Por otra parte, la exjugadora del CD Zamarat Ana Faussurier ha desestimado la oferta de renovación con el club naranja y jugará la próxima temporada en el Ardoi Yecla de Liga Femenina 2 donde terminó la actual temporada.