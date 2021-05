El Zamora CF quiere empezar a tomar decisiones y a planificar la temporada 21-22 en la que competirá en la flamante Primera RFEF, pero algo se lo impide. Ese “algo” no es otra cosa que la falta de noticias por la parte de la Federación Española de Fútbol sobre cómo serán finalmente las bases que rijan la nueva categoría, y es que sin toda la información no pueden avanzar.

Así lo reiteró el director deportivo rojiblanco, César Villafañe, que confía en que el lunes, una vez finalizado el play-off de ascenso a Segunda División A, la RFEF ofrezca detalles que permitan avanzar en la configuración del equipo. “Tenemos muy poca información y necesitamos saber para tomar decisiones como es, por ejemplo, el caso del número de fichas sub-23 que van a exigir, algo que todavía no está claro”, indicó el responsable y es que en un principio se habló de 8, una cifra que los clubes consideran que favorecerían a los filiales, y es probable que se reduzca a seis. “Cuando vayamos teniendo datos, se podrá tomar decisiones, pero antes no”, añadió Villafañe quien sí adelantó que “tomar decisiones dolorosas será inevitable”. En este sentido, y aunque el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, indicó que le gustaría la renovación del bloque (aunque añadió que las decisiones deportivas están delegadas en Villafañe y Movilla) parece que en esta ocasión no será posible. Sin querer dar detalles, el director técnico se limitó a comentar que “aunque nos falta por saber cuántos sub-23 hay que tener como mínimo, tenemos varios jugadores que pasan a sénior, otros con diversas circunstancias… así que la continuidad total es imposible, el resto se irá viendo”, comentó el rojiblanco que no quiso dar detalles, aunque sí admitió que Movilla y él están “siempre” en conversaciones sobre el futuro de la plantilla.

Hermetismo sobre los jugadores con contrato

Cuestionado por ello, César Villafañe tampoco quiso hablar de los jugadores que tienen actualmente contrato en vigor, ya sea por objetivos logrados o porque firmaron varias temporadas, y comentó que se trata de información privada y personal de los futbolistas que no quieren hacer pública. Tampoco se sabe todavía cómo va a ser la distribución de equipos en los dos grupos que conforman la categoría, y es que aún no está cerrado el nombre de todos los participantes debido al play-off y que no ha terminado la Segunda División.

Asiel Mateo hace saltar de nuevo las alarmas

Nuevo susto en el Zamora CF y otra vez con Asiel Mateo de protagonista. Semanas después de ser intervenido de una rotura del tendón de Aquiles que se produjo en los últimos compases del encuentro en Riazor, el jugador ha podido sufrir otro duro revés. El defensa notó un tirón en la zona recién operada cuando iba caminando y comenzó a sentir dolor, lo que le hizo temer que el tendón se haya vuelto a romper. No obstante, desde el club se mantienen cautos y quieren esperar para ver qué dicen los médicos. “Va a ir al médico que le operó para revisarse, y a partir de ahí se verá si está roto o es algo derivado de la operación”. A la espera de un nuevo diagnóstico, el rojiblanco, con contrato en vigor, tenía previsto volver a pasar en las próximas semanas por el quirófano para que le retiraran la placa y tornillos que tiene en el tobillo desde la operación a la que se sometió el pasado mes de junio. Lo cierto es que está siendo un año para olvidar para el extremeño a título personal, aunque confían en que este último tropiezo se quede solo en un susto.