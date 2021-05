Semanas después de la finalización de la temporada, Chema Sánchez, entrenador del Atlético Benavente ha querido repasar lo que ha dado de sí esta primera temporada en Segunda División, donde al igual que gran parte de la plantilla blanquiazul, el salmantino también era un debutante. Cumplido el objetivo en el mes de febrero, Sánchez ha reconocido que la salvación se fraguó durante la primera vuelta donde los benaventanos aprovecharon su inercia competitiva y preparación durante el play-off de ascenso para llevarse la victoria ante rivales directos como Móstoles o Talavera. “La primera vuelta nos hizo creer que podíamos estar entre los cuatro primeros” ha asegurado Sánchez, que de tener que haber ido al subgrupo de la permanencia aseguraba que el equipo estaba preparado para luchar por salvarse.

Pese a conseguir la clasificación entre los cuatro primeros, el técnico blanquiazul no ha dudado en reconocer que fue más difícil de lo que a priori pudo parecer y que desde dentro de la entidad tuvieron que lidiar con una situación de máximo estrés: “Conseguir la clasificación fue un sufrimiento enorme. Después de un arranque espectacular donde habíamos hecho más puntos de los esperados llega una derrota muy dolorosa ante Noia en su casa donde no pudimos cerrar un partido que se nos había puesto 1-3 y después llegó el parón por el COVID-19 en uno de nuestros mejores momentos de la temporada. A partir de ahí se generó una situación muy complicada de resultados donde caíamos en casa ante Ceuta y fuera ante Talavera, lo que apretó muchísimo la clasificación, pero otros resultados que se dieron nos pusieron casi en bandeja la clasificación, aunque nos costó muchísimo sacar el punto ante Rivas que nos dio la permanencia”.

Las claves

Si de algo se ha caracterizado esta plantilla en las últimas temporadas es de su competitividad, su intensidad y sus ganas de ganar. Unas señas que van de la mano del técnico salamantino que en la temporada 2020-2021 cumplía su tercer año al frente de los benaventanos donde ha conseguido dos títulos de liga en Segunda B, un ascenso a Segunda División y la permanencia en la categoría de plata. Vestuario, intensidad y continuidad. Unas señas que para el técnico han sido claves para conseguir los objetivos de esta temporada. En primer lugar, continuar con el proyecto del pasado curso, manteniendo a casi toda la plantilla e incorporando solamente a dos nuevos jugadores (Iván y Germán). Una circunstancia que se suma a la extraordinaria relación de un vestuario poblado por jugadores locales y a los que se han ido acoplando jugadores de fuera que gracias a la buena integración parecen llevar lustros en la entidad. Y por último la metodología de trabajo. Chema Sánchez ha destacado la intensidad y competitividad de un grupo que hasta el último entrenamiento de la temporada ha dado todo por seguir mejorando y creciendo.

El peor momento

Si hay que poner algún gris a la temporada atlética ese es la recta final. El pase al subgrupo C o subgrupo de lucha por el Play Off supuso un incremento en la dificultad de los rivales para el conjunto benaventano. Pese a comenzar con victoria ante el Barca B y un empate heroico en El Ejido, los blanquiazules no consiguieron sumar ningún punto en los últimos seis encuentros de la temporada. “No nos ha faltado nada, los jugadores han dado todo lo que tenían hasta el final, quizás nos ha faltado profundidad de banquillo y más experiencia en la recta final de la temporada” explicaba Sánchez, quien ha querido sacar el lado bueno de esta serie de derrotas: “Para aprender hay que perder y tenemos que asimilar que la derrota forma parte del juego. Creo que al equipo le hacía falta encajar esta serie de derrotas para darse cuenta de que aún estamos lejos de llegar a dominar todos los aspectos competitivos del juego”.

Aunque 6 derrotas seguidas pueden reflejar cierta relajación en el tramo final, la sensación ofrecida por el cuadro benaventano en esos partidos, todos ellos igualados, muestran que los atléticos estuvieron cerca de puntuar o incluso ganar varios de ellos. Especialmente dolorosa fueron las derrotas ante El Ejido en casa (4-5) y en Mengíbar (2-1) donde los de Sánchez llegaron a los últimos segundos de partido por delante en el marcador ante dos equipos que se jugaban estar en el Play Off de ascenso a Primera División. “Quitando dos o tres partidos, el equipo ha llegado siempre con opciones de puntuar al final y en los pocos que no hemos tenido opciones, hemos competido hasta el final y no nos hemos dejado llevar. No nos han metido ninguna panadera, no nos han goleado y creo que nos hemos ganado un respeto en la categoría porque hemos demostrado tener un ADN competitivo y unas señas de identidad muy marcadas” ha reconocido Sánchez, quien se ha mostrado muy orgulloso de su equipo en la primera temporada en la categoría.

Su continuidad, en el aire

La gran temporada benaventana no debería suponer un problema en que el técnico salmantino renovase su compromiso con el cuadro benaventano, pero la situación personal y profesional de Chema Sánchez es peculiar. El técnico salmantino tiene ocupadas sus mañanas como maestro en la provincia de Salamanca por lo que se desplaza a diario, cuatro días a la semana a Benavente para entrenar. Kilómetros y tiempo que Sánchez no disfruta con su familia y que pesa a la hora de tomar este tipo de decisiones. “He estado cerca de dejar el club y el fútbol sala debido a que me parece incompatible el poder compaginar dos trabajos, mi trabajo de la mañana en el cole con mi otro trabajo que es el fútbol sala, una familia y a mayores 300 kilómetros que hago todos los días. Hay que valorar todo lo que dejo atrás por esta apuesta que hago de estar vinculado al fútbol sala e intentar dar pasos hacia adelante en busca de la profesionalización como entrenador” reconoce Sánchez quien asegura estar trabajando junto al club en encontrar la mejor solución posible para poder continuar al mando de la nave atlética.