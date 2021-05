Tras un año muy difícil por la pandemia del Covid19, en el polideportivo de municipal Raquel Álvarez Polo de Toro se celebró la última jornada de Juegos Escolares que estuvo centrada en el triatlón ( 50 ml., lanzamiento de peso y salto de longitud) y los protagonistas fueron las categorías Sub 10 y Sub 12. Los protagonistas fueron los mismos equipos que en las anteriores jornadas: Escuela de Atletismo Vino de Toro Caja Rural, Benavente Atletismo, y una pequeña representación del Atletismo Zamora.

En lo que se refiere a los resultados deportivos hay que destacar los siete pódiums conseguidos por los atletas de la escuela de atletismo del Vino Toro Caja Rural. En varias categorías hubo una dura pugna por lograr el triunfo. Así en Sub 10 masculina, Álvaro Hernández Graña ( 439 puntos) se impuso por tan solo 7 puntos a su compañero de club Sergio Marbán García (432), y terceros fueron Oliver Gómez Sánchez ( Atletismo Zamora) y Daniel Torrecilla Alonso (Vino Toro Caja Rural) ambos con los mismos 385 puntos.

En la categoría Sub 12 masculina, el vencedor indiscutible fue Pablo Hernández Graña con 864 puntos, realizando un buen concurso, en el que mejoró sus marcas personales tanto en el salto de longitud, con 4.22, como en el lanzamiento de peso, con 8.01. Segundo terminó Iván Bueno Vázquez, con 555, y tercero fue Iván Negro Redondo con 485, los tres representando a la escuela de atletismo Vino Toro Caja Rural.

En la categoría Sub 10 femenina, la victoria fue para Laura Prieto Galindo con 391 puntos y tercera fue Mayte Escudero Martin con 323, ambas de la escuela toresana, colándose entre ellas la representante del Benavente At, Laura Torres Corral, con 340 puntos.

Por otra parte, Benavente At. compitió en el Trofeo Feria Chica de Palencia con ocho atletas. Excepcional comportamiento el de Víctor Cadenas Vara en la categoría Sub 16 masculina en la prueba de Altura, logrando el tercer puesto con un salto de 1.65. que es mejor marca personal. En los 100 lisos absoluto fue quinto en su serie Daniel González con 12´´16 y en Sub 16 Masculina fue tercero en su serie Víctor Cadenas con 12´´65 y cuarto Javier González Rodriguez con 13´´21. En los 600 lisos Sub 16 tercero fue Carlos Charro Rodríguez con 1:37.54 y en el 800 Absoluto Samuel Álvarez corrió en 2:07.30.