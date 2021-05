Fue a mediados de octubre cuando se abría el telón de la temporada 20-21. El Zamora CF regresaba a la Segunda B y el mayor objetivo era conseguir la permanencia, con la posibilidad de la Primera RFEF en el horizonte. Partido a partido, jornada a jornada, el equipo zamorano fue creciendo, evolucionando y sobre todo ganando. Esta realidad permitía convertir cada semana los retos en más ambiciosos y la plantilla, a pesar de todas las adversidades que ha padecido (sobre todo en modo de lesión), resurgía y seguía adelante. Así, con trabajo y sin resignarse a nada, se logró la permanencia, se aseguró plaza en la Primera RFEF y ahora se ha llegado a una situación que nadie podía imaginar el pasado verano: al play-off a Segunda División A y, además, teniendo como primer rival uno de los principales candidatos al ascenso, el CD Badajoz, al que se medirán hoy a las 20.15 en el estadio Francisco de la Hera, en Almendralejo.

Llegados a este punto el equipo rojiblanco piensa seguir exprimiendo al máximo su identidad y explotar lo que le ha traído hasta aquí. Así, sería de hipócritas pensar que el Zamora CF alcanza esta fase de ascenso solo con el ánimo de disfrutar la experiencia y es que, aunque ya se sabe que esto es algo absolutamente inesperado, aunque sí merecido, la plantilla dará esta tarde todo lo que esté en su mano para estar en el bombo el lunes y disputar la próxima semana la final por un nuevo salto de categoría.

Hay que multiplicarse

Cierto es que el reto no es fácil, y una semana más deberán hacer frente a las numerosas bajas en el equipo, a la que es más que probable que se sume Adri Crespo con una lesión de rodilla, pero si algo tiene claro David Movilla es que sus pupilos volverán a vaciarse alentados por su afición. “No afrontamos el partido con el peso que te supone jugar un play-off de ascenso, sí lo afrontamos desde la oportunidad que tenemos de honrar nuestra identidad ante un rival de esa dimensión. Nos vamos a encontrar a miles de aficionados del equipo local que van a apretar y van a empujar, pero también es verdad que nosotros llevamos mil que se van a multiplicar, y nosotros necesitamos multiplicarnos”, aseguró el míster en rueda de prensa. Además, respecto a su rival, admitió que “tiene una plantilla superior a la del Zamora y un entrenador mejor que el del Zamora, y lo digo desde la aceptación, no desde la resignación, y lo afrontamos con rebeldía, sabiendo que el rival puede ser superior a ti, pero a 90 minutos estamos abiertos”. De hecho, los pacenses, tienen números de absoluto escándalo, siendo el mejor equipo de la Segunda B con 54 puntos acumulados, lo que da muestra de la dificultad, además del hecho de tener 43 goles a favor y 13 en contra, estadísticas ante las que el Zamora tendrá que rebelarse. Así, Movilla insistió en que “no estoy preparándonos para un resultado negativo, es que esta ha sido la fortaleza de este equipo, saber de dónde venimos, a donde vamos, y a donde podemos llegar. Desde ahí lo vemos, lo afrontamos, y con la convicción de que estos chicos van a dar lo que puedan para jugar con un equipo que de verdad me ha parecido espectacular”, y al que tratarán de eliminar. Ese, por tanto, es el reto y la intención de hoy; poder dar el primer paso hacia la gloria, hacia un baño de plata que supondría la Segunda División A.

Último entreno y viaje

A pesar de lo especial de este encuentro, David Movilla ha querido dar la máxima normalidad a la semana, en cuanto a la rutina de los futbolistas, aunque sí es cierto que la ciudad se ha volcado con el equipo rojiblanco y se pueden leer mensajes de ánimo en muchos rincones de la capital del Duero.

Así, la plantilla viajará hoy, día de partido, hasta su destino, aunque a primera hora están citados en el Ruta de la Plata para un entrenamiento. Después iniciarán el viaje para llegar a comer a Almendralejo y descansar en el hotel en el que, pase lo que pase, pernoctarán después del partido.