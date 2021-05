Lo dice en su canción mi admirado Serrat y yo me sumo a ello. Sí, hoy domingo, día 16 de mayo de 2021, nuestro Zamora Club de Fútbol, que ya ha escrito una bonita página en su historia en esta campaña 20/21, puede, ¿por qué no, conseguir algo grande. Sí, difícil, pero no imposible. Soñar no cuesta nada. Y yo soñé la pasada noche que los chicos de Movillla, que juegan muy bien al fútbol, que trabajan a tope, que lo dan todo sobre el césped, habían hecho la gran hombrada ante el potente C. D. Badajoz. Lo soñé, sí, soñar es gratis. Fue un sueño precioso. Al despertame pensé que ese sueño, ¿por qué no?, se puede hacer realidad. Viendo esta plantilla de excelentes jugadores, juegue quién juegue, con bajas, jugadores aún con muletas (estos en la grada, claro está), los veo capaces de dar la sorpresa. Y que nadie me llame iluso.

Bendita sea la hora que en Grupo Vivir contrató a David Movilla, técnico que causa admiración por su profesionalidad, trabajo, siempre educado y sabiendo estar en sus declaraciones, aunque el tema pintara mal como en la jornada de los anexos del estadio José Zorrilla. ¡Qué buen entrenador llegó a Zamora desde Baracaldo! Gracias presidente Víctor Aldama. Gracias vicepresidente Alfredo Ruiz. Disteis en la diana para iniciar este ilusionante proyecto del nuevo Zamora Club de Fútbol-SAD.

Los cuatro autocares que ha fletado el club, más los muchos coches particulares, harán que el color rojiblanco se vea en Almendralejo hoy. Mil aficionados o algunos más, se dejarán notar y bien. A partir de las ocho y cuarto, la vista y oídos de los zamoranos, estarán hacia el sur, hacia Extremadura. Cuando el árbitro andaluz, creo que de Jaén él (ojo, tiene, dicen, fama de tarjetero), pite el comienzo del partido, Zamora vivirá con intensidad de rojiblanco.

El Zamora jugará en Almendralejo sin ninguna presión, buscando lo que pudiera ser una machada ante el rival que nadie quería, probablemente el más fuerte que había en el bombo. Este 16 de mayo no va a ser un domingo cualquiera en Zamora. Alguien dijo que cuanto más difícil es la victoria, mayor es la alegría. Cierto. Yo sigo soñando, pero despierto. Sí, hoy puede ser un gran día. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, enhorabuena Zamora Club de Fútbol. Sois grandes, muy grandes.