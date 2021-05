El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha confiando en que "en un tiempo no muy lejano" Estados Unidos acoja algún partido de la competición española y con participación de "algún gran club", algo que ya intentó en 2018 con el frustrado Girona-Barcelona en Miami, ya que los aficionados norteamericanos "se merecen un partido de máximo nivel".

Así lo expresó Tebas durante la presentación del acuerdo de LaLiga con ESPN, canal propiedad de Disney que retransmitirá en Estados Unidos los 380 partidos anuales de LaLiga Santander durante las próximas ocho temporadas.

"Es complicado llevar el Clásico a Estados Unidos porque es el partido de clubes más importante del mundo, pero este acuerdo sí incrementa las posibilidades de llevar algún otro partido de competición oficial. Lo estamos intentando y espero que pase en un tiempo no muy lejano porque Estados Unidos se merece un partido oficial de LaLiga con alguno de nuestros grandes clubes. Algún año el Barcelona y otras temporadas el Real Madrid, o el Atlético de Madrid u otros, pero desde luego lo vamos a hacer. Ya lo hemos intentado y lo vamos a seguir haciendo. Nuestros aficionados en Estados Unidos se merecen un partido de máximo nivel", reclamó Tebas en una comparecencia telemática.

Además, el mandatario recalcó que este acuerdo con ESPN "demuestra la fuerza de las competiciones nacionales". "No hace falta quedarse en competiciones nuevas e inventadas diciendo que el mundo del fútbol no está generando. No es verdad. La mejor compañía de Estados Unidos en el mundo del deporte quiere retransmitir LaLiga. Esto refuerza nuestra postura como liga en contra de lo que han dicho algunos clubes de la Superliga", dijo.

Respecto a la expansión internacional de LaLiga en los últimos tiempos, aclaró que su "obsesión no es superar a la Premier". "Es crecer nosotros. En los últimos años nos hemos acercado a la Premier en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, pero nuestra obsesión es que LaLiga crezca. Seguro que dentro de ocho años estaremos más cerca de la Premier", valoró.

Además, Tebas celebró que "estar asociado con ESPN y Disney te da un toque más de calidad en la industria del fútbol en Estados Unidos". "Creo que vamos a tener más capacidad de exposición y la promoción con ESPN sabemos que va a ayudar mucho a estar presentes en muchos aspectos de nuestros aficionados con Estados Unidos", finalizó.