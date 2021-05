Jon Villanueva, portero del Zamora CF, no dudó en afirmar hoy ante los medios que en el conjunto rojiblanco hay "mucha ilusión" por disputar el encuentro de play-off ante el Badajoz y también "ganas de que llegue el domingo" para volver a competir buscando superar un nuevo reto tras una temporada realmente fantástica.

El meta, uno de los más veteranos en el vestuario del conjunto zamorano, no dudó en afirmar que el Badajoz es un rival de "tremenda categoría y mucha calidad" pero que no por ello el Zamora CF va a bajar los brazos. "Este equipo no se rinde nunca, siempre está ahí y lucha", comentó el canbercero, asegurando que "este domingo volverá a dejarse la piel" para intentar ganar un encuentro en el que, bajo su punto de vista, "los dos equipos llegan igual de presionados. "Es cierto que, a principio de temporada, el Badajoz inició el campeonato con la obligación de estar en este play-off sí o sí, era su meta y no la nuestra. Sin embargo, a estas fechas de la campaña, creo que los dos equipos quieren competir y ganar, y la presión es la misma para ambos conjuntos porque el encuentro es igual y tiene el mismo valor para ambos".

Por otra parte, Villanueva también aseguró a los medios que no le sorprende "ni lo más mínimo" la reacción de la afición rojiblanca y su compromiso con el club al retirar 1.000 entradas para el choque de Almendralejo. "La afición siempre está con nosotros. Lo demostró en Haro, en Alcobendas y en otros muchos campos a lo largo de la pasada temporada y de esta, donde nunca hemos estado solos. Realmente no me sorprende y me alegra saber que podremos contar con ellos porque son una parte importante y, seguro, los necesitaremos".