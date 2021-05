Dani Hernández, capitán del Zamora CF, no oculta que está viviendo uno de sus mejores momentos deportivos y, además lo está haciendo en el equipo de su ciudad, al que “iba a ver con mi padre”. Ahora mismo, clasificados para el play-off de ascenso a Segunda División B, el rojiblanco admite que lo ocurrido el domingo ante la Cultural Leonesa es “algo indescriptible”. “Es increíble lo que pasó, cómo fue todo, parecía que estaba guionizado por alguien”, indicó el jugador que dejó claro que la plantilla está muy ilusionada con esta oportunidad y “con ganas de más. Con ganas de que esto no se acabe”. “Somos pocos, pero los que somos estamos deseando seguir jugando”. A título personal, el entusiasmo es aún mayor y confesaba que empezó a asimilar la clasificación el lunes, después del entrenamiento con sus compañeros. “Lo comentaba con mi padre, y es que voy a vivir algo que vivía de pequeño, cuando fuimos a Castellón y a Vallecas”.

En cuanto al rival, el CD Badajoz, admitió que son favoritos sobre el papel “y no solo por nombre, sino por equipo y proyecto”. “Al final tienen obligación como nosotros la teníamos el año pasado y van a ir a por todas”. Lo que también tiene claro Dani es que “nosotros vamos a hacer que les tiemblen las piernas. Nadie quiere jugar con nosotros porque somos muy pesados, no paramos de correr, nunca nos damos por vencidos”. Lo que sí asegura es que él no tenía preferencias yes que “dentro de todo esto, a mi me daba igual. ¿qué más da? Son todos muy buenos equipos”.

En cuanto a si se ve el lunes en el sorteo, solo insistió en que “me veo en el campo. Nunca he vivido algo así, estoy disfrutando mucho del momento”, concluyó el jugador que, aunque ante la Cultural sufrió un fuerte golpe en el gemelo, asegura encontrarse en perfectas condiciones para estar en el encuentro donde espera contar con el apoyo de los aficionados.

En el lado contrario, una semana más, habrá numerosas bajas en el equipo, aunque este hecho ya se ha demostrado que no es impedimento para que el Zamora CF ofrezca una buena imagen y se lleve el triunfo para seguir vivo una semana más.

TODA LA INFORMACIÓN DEL ZAMORA CF, AQUI