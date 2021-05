Me ratifico en mí pasado atículo que se tuvo a bien publicar en LA OPINION-EL CORRERO DE ZAMORA el pasado 29 de abril bajo el título “El mejor es el Zamora”. Lo dice el himno oficial del club rojiblanco y hoy, el día después del soberbio exitazo de ayer domingo en León, cuando los ecos no se han apagado, la alegría es sonada. Grande este Zamora CF, muy grande el Grupo Vivir por su inmejorable gestión desde que llegó a Zamora cogieron las riendas de un club que llevaba camino de desaparecer. Gracias Víctor Aldama, presidente. Gracias Alfredo Ruiz, vicepresidente. Gracias a esta soberbia plantilla, honesta y trabajadora siempre. Gracias a mí admirado técnico David Movilla: afortunados hemos sido de que recalaras en Zamora “mister”. Te debo un fuerte y sentido abrazo de admiración y cariño. Gracias a tu cuerpo técnico que trabaja día a día, codo con codo contigo. A César Villafañe, ex jugador del Zamora y actual director técnico. Gracias Gabino, Jose, María, Juan.... y otros muchos que seguro se me olvidan. Gracias a todos.

Ví nacer al Zamora CF en el año 1968, y el club sigue más vivo que nunca y con futuro, que nadie lo dude, con una gestión muy profesionalizada, seria y una organización de club en todas sus áreas realmente soberbia. Ejemplar de gran empresa del Siglo XXI.

Temporada esta 2020/2021 que pasará a la historia del club rojiblanco zamorano,como una página de oro macizo. Qué plantel de jugadores superando adversidades: lesiones, sanciones... Qué valor lo hecho por estos futbolistas. Qué grandes alegrías han dado y están dando a la afición. Y lo que queda por llegar. De este Zamora se puede esperar todo y todo bueno.

La proeza de ayer en León, yendo perdiendo 2-0, remontando y acabando con un soberbio 2-3 es, sencillamente, de época. Y lo vivido “in situ” en las gradas de un gran estadio como lo es el Reino de León, con cuatrocientos fieles zamoranos en sus gradas, otra gesta. Sea lo que se logre en Extremadura, sea cual fuere los rivales que toquen en suerte hoy, este Zamora ha cumplido con creces.

Impensable todo cuando a mediados del mes de Octubre del pasado año cuando se iniciara la Liga para este admirable Zamora C. F. en terreno del Coruxo en esa primera fase de la Segunda División B, grupo I, subgrupo A. Bueno es echar la vista atrás cuando el equipo se encontraba en el grupo octavo de la Tercera División de Castilla y León. Los pasos que han venido dando. Cada vez a más y mejor. Orgulloso del equipo de Zamora y que debería de serlo de esta provincia venida a menos. Esta alegría ya no nos la quita nadie. Y la fiesta continúa. Quien sabe el final. Pero sea cual fuere, el mérito y la proeza está hecha. Un alegrón lo juro.

“¡¡¡....el mejor, es el Zamora, y un clamor repite con acento retador, el mejor, el mejor es el Zamora. El Zamora es el mejor....¡¡¡”.

Y punto. He dicho.

