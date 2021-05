El entrenador del Zamora CF anunció este jueves que esta semana no cuenta con ninguna baja a priori para el partido del domingo “aunque se mantiene, como en la semana pasada, la duda de Mapisa. Todavía no entrena con el grupo, pero a ver qué pasa hasta el domingo. Nico Delmonte está con mejores sensaciones y a Dani y a Guille ha habido que bajarles un poco la carga. El resto, está todo igual”. El técnico vasco cree que al equipo no le ha afectado demasiado el que esta pueda ser la última semana de entrenamientos de la temporada: “No hemos hecho nada diferente, estamos haciendo una semana normal, con entrenamientos normales, no identifico diferencias. Si es una semana anómala es más de puertas hacia afuera que de puertas hacia adentro. Estamos analizando al rival igual que siempre, seguimos con los mismos criterios a la hora de secuenciar la semana, con el condicionante de los pocos efectivos que tenemos, pero no es nada diferente”.

Movilla asegura que ni se ha pensado el que alguien les pueda informar de la marcha del partido de Valladolid en el banquillo del Reino de León: “Ni lo he pensado, pero poner la atención en algo que no depende de ti, creo que no nos potencia en nada. Daré instrucciones de que no quiero nada que nos saque del presente y de nuestro cometido. Necesitamos tener los cinco sentidos puestos en lo que hacemos y a veces ni teniéndolos puestos, somos capaces de hacer nuestra mejor versión, y si no es así, no hay nada que hacer en León. Vamos a un campo con un gran rival a afrontar un reto enorme después de ver el rendimiento que dimos en el Helmántico o en el Plantío, vamos a un estadio de similares dimensiones, contra un rival con una dimensión similar y todo lo que sea estar pendiente de otras cosas nos va a debilitar. De nada va a servir lo que ocurra en otros campos si no somos capaces de dar nuestra mejor versión”.

Movilla cree que la Cultural, en cuanto a motivación “va a tener la misma que tuvo el Burgos y nos metió 3-0. Está fuera de toda duda la profesionalidad de la plantilla de la Cultural que, al parecer, lleva quince años sin perder cinco partidos seguidos, que es lo que tenemos que lograr. Quince años son muchos años, y eso es porque es muy difícil. Tenemos la experiencia de Burgos y nos metieron tres sin despeinarse. O vemos un buen Zamora o no hay opciones y aún así”.

Movilla asegura que el Zamora irá a “León con confianza, pero no confiados. Pero hace tiempo que no nos conectamos con la clasificación sino con lo que tenemos que hacer para tener opciones de ser nosotros mismos y luego, hasta donde lleguemos”. “Estoy muy agradecido a los jugadores que tenemos y la fuerza del equipo ha sido lo más destacable. Tendemos a simplificar las victorias y los fracados, tendemos a personalizarlos, queremos encontrar una sola clave o un solo culpable, pero el fútbol es más complejo que eso. Es difícil explicar por qué un equipo funciona o no funciona, pero yo me quedaría con ese sentimiento de pertenencia al grupo de mis chicos”.

“La única curiosidad que tengo es si seremos capaces de superar ese reto de ganar fuera ante rivales de este nivel que no hemos sido capaces ni en el Helmántico, ni en el Plantío”, añadió Movilla en rueda de prensa.

Movilla reconoce que las pistas que ha podido dar el nuevo entrenador de la Cultural, Ramón González en el único partido que ha dirigido hasta el momento, contra el Celta B, no le aportarán demasiada información sobre el equipo que presentará este domingo en el Reino de León.