Tras el mazazo de decir adiós a la Liga EBA tras nueve años, en el Club Baloncesto Virgen de la Concha miran ya con esperanza hacia el futuro. Así se deja intuir en las palabras de un Nacho Teruelo que, si bien aún sigue dando vueltas a lo ocurrido esta temporada, mira con optimismo a los próximos meses en los que la fusión con el CD Zamarat será una realidad tangible.

“Esta ha sido una temporada muy complicada en la que arrancamos con el hándicap de siempre de tener una plantilla nueva y muy joven, con un jugador de 24 años como veterano. Eso impidió que se formara un bloque rápidamente y, después, surgieron condicionantes que acentuaron ese problema”, expone el presidente del club, echando la vista atrás para asegurar que “a día de hoy, con el equipo que había”, cree que “se podía haber estado en mitad de la tabla”. “El otro día, haciendo balance de los partidos y revisando la liga, observé que podíamos haber terminado la liga con diez victorias. Con esas cifras, hoy estaríamos salvados. Creo que nos pudimos salvar, porque hay seis encuentros en los que te condenan los detalles”, explica el dirigente que no duda en sentenciar: “Me quedo con la sensación de que faltó un poco más de paciencia para cumplir el objetivo”.

Pero no todo el CB Virgen de la Concha es el primer equipo y Nacho Teruelo así lo recalca al recordar que, “en la cantera, al menos, este año ha sido muy positivo, ya que el trabajo de los últimos años no se ha resentido por la pandemia y se ha competido muy bien, estando detrás y poniendo en apuros a las grandes canteras de Castilla y León”. Una nota positiva que le hace “ver el futuro con esperanza y confiante”, aunque reconoce que todo dependerá de “si esos júnior se pueden quedar en el club, pues en Zamora eso es complicado”. Una realidad que dinamita los proyectos locales y que, bajo su punto de vista, queda reflejado en el equipo de Primera Nacional, que “ha demostrado que el jugador zamorano, por lo general, no está para competir ni siquiera en esa liga”. “Se puede contar esporádicamente con alguno pero los resultados reflejan a las claras ese hecho”, sentencia Teruelo, no sin antes admitir que “la idea ahora mismo es dar continuidad a lo hecho en la base”. Un proyecto en el que también se buscará que permanezca la figura de Félix Campos.

Sin embargo, de cara al futuro, las energías del CB Virgen de la Concha están centradas en su fusión con el CD Zamarat. “Hemos empezado a formalizar esa relación, pasando a ser la sección masculina del club y diseñando en conjunto la próxima temporada con las muchas incógnitas que se abren debido al momento en el que nos encontramos y las dudas que hay entorno a las competiciones FEB”, explica Teruelo, señalando que “la intención ahora, aunque nos cueste un poco, es funcionar como un único club” y que así analizarán el futuro, sin renunciar “a recuperar en pista lo perdido este año”.