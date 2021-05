El entrenador del Innova Chef se mostró más que satisfecho con el rendimiento de su equipo en la temporada que ayer finalizó y reconoció la superioridad que mostró el CB Prat en la eliminatoria que ayer finalizó: “Desgraciadamente, se han cumplido los pronósticos -aseguró Saulo Hernández en declaraciones a LA OPINION-. El Prat es un equipo que lleva una racha tremenda desde que fichó al base dominicano Feliz y de los últimos trece partidos, sólo ha perdido uno. Y aunque veníamos con ganas de ponerlos nerviosos y de generarles dudas o presión al final del partido, en el inicio del tercer cuarto han estado muy acertados, nosotros hemos fallado cosas fáciles que podían habernos mantenido en el partido y una vez que ellos se han visto con ventaja suficiente en el marcador, les ha resultado fácil mantenerla. El último cuarto ha sido apenas un trámite”.

Saulo Hernández destacó el hecho de haber jugado la fase de ascenso este año: “Nos tiene que servir a todos para entender el nivel que se necesita de cara a un hipotético intento de ascenso a LEB Oro. Cuanto más conocemos el nivel de los equipos de todos los grupos, es más fácil valorar lo que tenemos en Zamora. Prat ha demostrado estar dos o tres peldaños por encima de nosotros y habrá que ver si consigue el ascenso pese a que son claros favoritos porque hay tres o cuatro equipos más a su nivel. Hay que ser conscientes de lo que somos, entender que el objetivo principal, y más en una temporada como esta, era mantener la categoría. Y de una manera global es un éxito habernos salvado y haber entrado en los primeros play off de ascenso a LEB Oro. Eso nos anima a seguir trabajando para pensar en un futuro en cosas mayores”.

El CB Zamora además ha vivido una campaña especialmente condicionada por el covid, ha sido una temporada especialmente dura para el club y para el propio entrenador: “La situación personal mía no ha sido la más adecuada y tengo que agradecer a los jugadores, cuerpo técnico y personal del club la ayuda que me han prestado para que no se notase mucho mi baja forma y que entre todos hayamos conseguido de nuevo dejar al club en la LEB Plata”.