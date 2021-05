El zamorano Javier Sardá no pudo reeditar la victoria final en la Vuelta a Vietnam que ya había ganado en dos ocasiones y tuvo que conformarse con el segundo puesto y el maillot final de la montaña. La HTV 2021 TV Cup finalizó con victoria del francés Loic Desriac, el otro corredor extranjero que competía en la ronda vietnamita, que milita en el equipo Dong Nai Bike Life, vencedor de la clasificación final por escuadras. Por su parte, Javier Sarda Pérez, del equipo de Ciudad Ho Chi Minh - Vinama, se proclamó campeón de la clasificación de la montaña aunque el zamorano se lamentó de las escasas dificultades montañosas que ha habido en esta edición de la Copa HTV, algo que le ha perjudicado claramente en su lucha por el maillot amarillo. “La carrera ha terminado y es hora de planificar mi futuro”, señaló el corredor zamorano al tiempo que reconocía que “esta edición de la HTV no era la que esperaba. Lo supe cuando vi el recorrido de la carrera, y sabía que sería complicado porque solo había dos etapas con alguna montaña, no lo suficiente para mi como para marcar diferencias respecto a mis rivales”.

Esta escasez de montaña obligó a Sardá a luchar por las bonificaciones en las llegadas al sprint “porque mis posibilidades en la montaña eran muy pocas. De cara al próximo año, sería bueno tener más montaña que haga que la carrera sea mucho más épica y dura. Estoy estudiando lo positivo y lo negativo que pasé en esta carrera y ya estoy trabajando para mejorar de cara al futuro. Todavía tengo mucho ciclismo en mis piernas”, aseguró.

“En lugar de ser un escalador puro, debería ser un ciclista todo terreno y lo haré”, asegura Sardá.

El corredor zamorano mantiene su intención de continuar en el país del sudeste asiático donde ha sido muy bien acogido: “Haré todo lo que pueda para quedarme en Vietnam, y el primer paso es poder hablar en el idioma del país. Estoy buscando un profesor particular para recibir lecciones de vietnamita en Saigón” al tiempo que expresó: “Muchas gracias a los patrocinadores por apoyarnos durante este momento difícil”.

Jorge Bueno, 91º en la Vuelta a Asturias

En otro escenario, en Asturias, Jorge Bueno continúa con su brillante debut como profesional. El ciclista de San Cristóbal de Entreviñas finalizó el la posición 91 la segunda etapa, a 33:41 del vencedor, Héctor Carretero, que firmó su primera victoria como profesional al ganar la etapa reina en un esprint tras descender el Alto del Acebo, por delante del colombiano Nairo Quintana, que se mantiene líder de la prueba.

El zamorano, que hoy volverá a tomar la salida, está cumpliendo con creces el trabajo marcado por su equipo, el Gios Kiwi Atlántico, y se coloca el 91 de la general.

La Vuelta a Asturias está a falta de una última etapa que llevará a los corredores desde Cangas hasta Oviedo, pasando por el alto del Violeo y poniendo el broche en el Alto del Naranco, principal novedad de la 63ª edición de la prueba.