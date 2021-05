El Zamora CF sigue vivo en su lucha por entrar en el play-off, en esa tercera plaza que aún busca propietario pero que tiene varios aspirantes entre ellos el equipo de la capital del Duero que mostró sus credenciales a estar en Extremadura en esa fase a Segunda A. Los rojiblancos lograron alargar su nuevo e inesperado objetivo al imponerse al Promesas Valladolid por un resultado de 2-0 con goles de Ramos y Coscia en la segunda parte.

Mermado por las numerosas bajas pero dispuestos a dejarse la última gota de sudor en la despedida de la temporada en el Ruta de la Plata y pelear hasta el final. Así afrontó el Zamora CF su encuentro, el penúltimo de esta segunda fase, frente a un Valladolid Promesas ante el que había ganas de revancha por lo ocurrido en el partido de ida en los anexos de Zorrilla y las polémicas decisiones arbitrales.

Con estos prolegómenos arrancó un nuevo derbi regional en el que ambos equipos se jugaban seguir vivos en la lucha por el play-off y eso se notaba en el ambiente. Nervios, intensidad pero también miedo a un fallo que pudiera salir caro. El Zamora necesitaba ganar. Por la mañana el Celta B ganaba a la Cultural y aseguraba su plaza en el play-off, y a primera hora de la tarde Unionistas se imponía al Burgos y mostraba credenciales a esa tercera plaza aún sin dueño pero por la que pugnaban también Zamora CF y Valladolid Promesas.

Un par de llegadas sin peligro, entre ellas un disparo de Parra que se fue alto, estrenaron el apartado de ataque y a cada minuto que pasaba al Zamora CF se le veía cada vez más cómodo, sumando metros y metiendo presión, aunque sin confiarse porque el filial pucelano estaba dispuesto a aprovechar cualquier despiste como pudo hacerlo en dos buenas faltas que llevaban veneno cuando apenas se había cumplido el cuarto de hora de partido.

Sin embargo el primero en enseñar verdadera mordiente iba a ser el cuadro local con un remate de Coscia que el portero visitante despejó en una acción prodigiosa cuando ya casi se cantaba gol. El intercambio de golpes estaba siendo una constante y el desgaste absoluto sin un dominador claro, aunque las mejores ocasiones empezaban a tener claro color rojiblanco como demostró Escudero en dos acciones consecutivas y ahí el Zamora empezó a crecer. El equipo zamorano empezaba a cumplir su objetivo de ser protagonista y a asediar a su rival, sobre todo a balón parado aunque hasta el momento sin éxito. Una y otra vez, los de Movilla lo intentaban y enfilaron la recta final volcados ante un rival que se desfondaba en defensa y trataba de sorprender a la contra, en un encuentro muy abierto.

De nuevo Escudero la tuvo con un tiro que desvió Samuel en última instancia y que permitía el enésimo córner a favor convirtiendo al meta del filial del Pucela en el verdadero héroe de los suyos a la llegada al descanso.

El encuentro se reinició con los mismos protagonistas y con el Zamora dispuesto a agotar todas sus opciones, y así lo dejó claro porque el guion se mantuvo y la presión crecía, obligando a la defensa violeta a multiplicarse. El gol parecía cerca pero el marcador seguía marcando un empate a cero que no valía para seguir soñando con el play-off. De nuevo Samuel se hacía grande bajo los palos ante la desesperación del ataque zamorano, sobretodo de Escudero que las estaba teniendo de todos los colores. Al final, hubo recompensa a ese dominio y a ese continuo acoso y fue Carlos Ramos quien, a la salida de un córner, enganchó un buen disparo que Samuel esta vez no pudo blocar. El Zamora seguía vivo y aunque la responsabilidad era del Promesas, que debía arriesgar, los de Movilla no aflojaron y diez minutos más tarde era Coscia el que aprovechaba un barullo en el área para dar la estocada a su rival.

El Promesas lo intentó y agotó cartuchos. No le quedaba otra. Triple cambio y a por todas. Era el momento de la defensa local, y la victoria del Zamora ya era incuestionable. Los aplausos y vítores de los aficionados ensordecían un Ruta que no volverá a ver a sus héroes hasta la temporada que viene y será, como mínimo en Primera RFEF pero, ¿quién sabe si más arriba?

FICHA TÉCNICA

Zamora CF: Villanueva, Parra, Piña, Adrián Crespo, Alex Menéndez, Delmonte, Perero, Carlos Ramos, Dani Hernández, Escudero y Coscia.

Cambios: Hache por Crespo, min. 53; Coscia por Sergio, min. 83; Mese por Delmonte, min. 88; Ángel por dani Hernández, min. 88; Aziz por Perero min. 88

Valladolid Promesas: Samuel, Miguel Rubio,Lucas Freitas, Vilarrasa, Fran Alvarez, Zalazar, Moha, Benito, Oriol, Sergio López y Castri.

Cambios: Paulo Vitor por Benito, min. 71; Mikel por Moha, min. 75; Castri por Apa, min. 82; Sergio López por Socorro, min. 82; Oriol por Maroto, min. 82.

Goles: 1-0 min. 55 Carlos Ramos; 2-0 min. 67 Coscia

Árbitro: Conejero Sánchez, del Colegio de Extremadura. Amarilla a Castri y a los rojiblancos Adri Crespo, Delmonte, Carlos Ramos

Incidencias: Partido disputado en el Ruta de la Plata ante unos dos mil espectadores.