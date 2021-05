Al término del encuentro, y con la victoria en el casillero, David Movilla aseguraba que había sido la despedida “idónea” del Ruta de la Plata y no solo por la victoria sino por la magnífica comunión que hubo entre plantilla y aficionados. “Es una gozada ver así el Ruta, tan identificado con estos chicos, y ver a estos jugadores cómo se parten la cara, independientemente del resultado”. Además, insistió que aparte de dejarse todo en el campo sus futbolistas “juegan extraordinariamente bien. Parece que este equipo solo tiene pundonor o lucha, en lo que somos campeones de grupo, pero además tienen calidad y fútbol”, indicó en sala de prensa.

Respecto a lo que viene por delante subrayó que “no tengo ningún tipo de expectativa”. “Lo que hacen estos chicos cada día está por encima de la expectativa de cualquiera y lo único que deseo es sentirme orgulloso de este equipo cada semana, y eso lo hacen”. De cara a la última jornada de esta segunda fase afirmó no haber tenido tiempo de analizar la clasificación, pero “este equipo cuando se conecta con lo importante es cuando rinde y tenemos un reto enorme en un gran estadio y tenemos la tercera oportunidad de ser nosotros porque no lo fuimos en el estadio, no estuvimos a nuestro mejor nivel en El Plantío, y el reto de que tenemos es ese”.

Asimismo, comentó que no va a perder energía en aquello que no depende de ellos. “Hay que poner la atención en nosotros, buscando ser nosotros”. En cuanto al partido disputado ayer, destacó la calidad que “se notaba en las botas de los rivales” destacando sobre todo a su portero que “impidió que el Zamora CF se adelantara antes”. “Hemos llegado más y mejor y teníamos la duda de cómo íbamos a llegar al final por la condición de varios miembros, sabiendo que no podíamos perder más jugadores. Ahora tenemos otros siete días para preparar el partido”, que será a las doce del mediodía, el domingo 9 de mayo.