El entrenador del Rutas del Vino, Ricardo Margareto aseguró al finalizar el encuentro que “con el parón ya habíamos preparado este partido antes de que tuvieran el caso de covid y al final hemos tenido dos semanas para estudiarlos. Sobre todo a nivel defensivo, hemos estado muy bien y nos ha permitido llegar con tranquilidad a los minutos finales”. Margareto no quiere hablar todavía de permanencia para su equipo pese a esta nueva victoria: “A mi me gusta celebrar las cosas cuando ya son seguras y este es un paso importante pero tenemos que seguir. Hay dos partidos el próximo fin de semana que ya no son en casa, y en los que hay rivales que se están jugando mucho y nos lo pondrán muy difícil. Al final, esto es una liga de montaña rusa: unos días estás arriba pero puedes venirte abajo muy fácilmente. Estamos teniendo la suerte de estar trabajando bien semana a semana, de tener continuidad e ir ganando partidos pero todo puede dar un giro. Espero que no sea así y que el próximo fin de semana ya podramos celebrar la permamencia matemática”.